مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

