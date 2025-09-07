خبرگزاری کار ایران
مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

کد خبر : 1683151
مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران،  مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

 

