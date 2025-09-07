آغاز ثبتنام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزامهای عمره ۱۴۰۴
معاون سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزامهای عمره ۱۴۰۴ در بسیاری از استانها برای اعزام در مهر ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به دو برابر شدن پروازها به سرزمین وحی در هفتههای آتی اعلام کرد: از امروز نام نویسی در اصفهان، اردبیل، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، تهران، خراسان جنوبی، فارس، خراسان رضوی، کردستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری آغاز شده و هموطنان میتوانند برای اعزام در مهرماه اقدام کنند.
اکبر رضایی با اشاره به آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزامهای عمره ۱۴۰۴ در برخی استانها گفت:
از ابتدای مهرماه روزانه ۱۰۰۰ نفر با ۴پرواز به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.
براساس این گزارش؛ اعزامهای مرحله اول عمره سال جاری با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان آغاز شده است و زوجهای جوان نیز بدون نیاز به تهیه فیش میتوانند راهی سرزمین وحی شوند.