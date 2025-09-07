خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت‌نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره ۱۴۰۴

آغاز ثبت‌نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره ۱۴۰۴
کد خبر : 1683148
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره ۱۴۰۴ در بسیاری از استان‌ها برای اعزام در مهر ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به دو برابر شدن پرواز‌ها به سرزمین وحی در هفته‌های آتی اعلام کرد: از امروز نام نویسی در اصفهان، اردبیل، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، تهران، خراسان جنوبی، فارس، خراسان رضوی، کردستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری آغاز شده و هموطنان می‌توانند برای اعزام در مهرماه اقدام کنند.

اکبر رضایی با اشاره به آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره ۱۴۰۴ در برخی استان‌ها گفت:

از ابتدای مهرماه روزانه ۱۰۰۰ نفر با ۴پرواز به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

براساس این گزارش؛ اعزام‌های مرحله اول عمره سال جاری با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان آغاز شده است و زوج‌های جوان نیز بدون نیاز به تهیه فیش می‌توانند راهی سرزمین وحی شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی