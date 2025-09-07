پیگیری برای ساخت لوگوی گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری روز یکشنبه (۱۶ شهریور) در خصوص گردشگری سلامت اظهار داشت: یکی از معیارهای توانمندی‌ها و قدرت یک کشور این است که تا چه اندازه می‌تواند در گردشگری سلامت فعالیت کند. در واقع این حوزه به پنجره‌ای برای نمایش یکی از قدرت‌های کشورها در دنیا بدل گشته است و در نتیجه نمی‌توانیم به‌راحتی از آن عبور کنیم.

وی ادامه داد: گردشگری سلامت تنها همین عدد ۶ میلیارد یورو نیست که در برنامه هفتم دیده شده است، بلکه هدف ما بزرگ‌تر از این ها است. توانمندی‌هایی که در حوزه سلامت و حوزه گردشگری ایران وجود دارد بایستی به سطوح بسیار بالاتری از حقوق و توجه برسد و به اهداف خود نزدیک شوند.

او افزود: هرچه این حوزه گسترده تر می‌شود و بخواهد به جایگاه جهانی برسد، بایستی آن قواعد و مقیاس‌های جهانی رعایت گردد. سازمان‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های مختلفی در حوزه سلامت و گردشگری در کشور ما فعالیت دارند.اما آن کسی که از خارج از کشور می‌خواهد وارد حوزه سلامت و گردشگری کشور شود، شرکت‌ها را نمی‌تواند بشناسد.

وی اضافه کرد: همانطور که، وقتی می‌خواهیم به بیمارستانی مراجعه کنیم، از چندین گروه مشورت می‌گیریم، سوابق آن را بررسی می‌کنیم و یا درجه اعتباربخشی آن بیمارستان را مشاهده می‌کنیم و همین درجه اعتبار بخشی نشان‌دهنده کیفیت بیمارستان و ایمنی آن است و بر اساس آن بیمارستان را انتخاب می‌کنیم یا خیر. از این رو، هنگامی که یک گردشگر خارجی بخواهد در حوزه سلامت وارد شود، نخستین چیزی که نگاه می‌کند این است که آیا این برندینگ یا لوگو از آن حمایت می‌کند یا خیر. لذا لازم است که ما یک برندینگ قوی داشته باشیم و همه ما بر روی آن برندینگ به تفاهم برسیم و مورد توجه قرار گیرد.

رضوی تصریح کرد: در نتیجه اگر ما بتوانیم تمام واحدهایی را که در گردشگری سلامت فعالیت می‌کنند به سطحی از کیفیت، تضمین خدمات و ایمنی برسانیم و مسائل مختلفی را که انتظار می‌رود را رعایت کنند، به آن ها مجوز IPD می دهیم.

او تاکید کرد: قطعاً این امر می‌تواند در تضمین کیفیت خدمات، تأیید خدمات و نشان‌دهنده آن باشد که تحت تأیید حوزه سلامت و گردشگری جمهوری اسلامی است.

او با اشاره به ضرورت لوگو و برندینگ گفت: این لوگو و برندینگ می‌تواند در تضمین کیفیت خدمات، انسجام خدمات و نشان‌دادن وجود نظم و انضباط در حوزه گردشگری سلامت کشور نقش ایفا کند. هیچ فردی نمی‌تواند وارد شود مگر آنکه بداند این سیستم تحت نظارت نظام سلامت و گردشگری کشور کنترل می‌شود و می‌توان با اطمینان بیشتری از آن استفاده کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: در شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ایجاد لوگوی گردشگری سلامت جمهوری اسلامی را نمایان کنیم.

رضوی خاطرنشان کرد: در این راستا، مشارکت حداکثری مد نظر است و تمام افکار و نظراتی که در کشور وجود دارد باید در این مسیر به‌کار گرفته شود تا بهترین لوگو و بهترین ایده به همراه مسائل تشویقی و موارد دیگر حاصل شود. امیدواریم این امر به‌خوبی انجام گیرد.در واقع گام نهادن در صحنه بین‌المللی گردشگری سلامت نیازمند چنین اقداماتی است که حتماً باید صورت پذیرد.

او در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت گفت: این سامانه با هدف ثبت و پایش کلیه خدمات درمانی و جراحی محدود که برای بیماران داخلی و خارجی در کشور ارائه می‌شود، طراحی شده است.

رضوی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، شمار زیادی از بیماران در مراکز جراحی محدود و حتی در مطب‌ها به‌صورت سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند. با راه‌اندازی این سامانه، تمامی این خدمات به‌طور یکپارچه ثبت خواهد شد تا داده‌هایی شفاف و قابل اتکا در زمینه درآمدهای گردشگری سلامت فراهم شود. مسئولان تأکید کردند که دستیابی به آمار دقیق، از جمله میزان ارزآوری سالانه حدود ۶ میلیارد دلار یا یورو، صرفاً از طریق انسجام و تجمیع اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود.

او با اشاره به یکی از برنامه‌های مهم گسترش گردشگری سلامت ایران، بیان کرد: فعال‌سازی مراکز درمانی و شرکت‌های تخصصی در بازارهای خارجی یکی از این برنامه ها است. مسئولان تأکید دارند که این شرکت‌ها باید دفاتر و نمایندگی‌های رسمی در کشورهای هدف ایجاد کنند و ارتباطات حضوری و مجازی خود را با بازارهای منطقه‌ای و جهانی تقویت کنند.

وی اضافه کرد: در شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، حذف قوانین دست‌وپاگیر و تسهیل مقررات به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح شده است. همچنین، یکی از طرح‌های در دست بررسی، ایجاد بیمه سلامت مشترک با کشورهای همکار است که موجب تسهیل مسیر ارائه خدمات به بیماران خارجی می شود.

رضوی با اشاره به اثرگذاری نوسانات ارزی بر بخش دارو و تجهیزات وارداتی گفت: اگرچه تغییر نرخ ارز و تورم بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است، اما حوزه گردشگری سلامت در ایران همچنان با چالش جدی روبه‌رو نشده است.

وی افزود: برای گردشگران خارجی، هزینه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده اعلام می‌شود و این موضوع به‌هیچ‌وجه رقابت منفی در بازار داخلی ایجاد نمی‌کند. خدمات درمانی برای بیماران ایرانی طبق تعرفه‌های مصوب دولت و در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده ارائه می‌شود و این شرایط، امکان کسب سود منطقی را برای مراکز درمانی نیز فراهم کرده است.

رضوی تأکید کرد: نوسانات ارزی بیشترین اثر را بر دارو و تجهیزات وارداتی می‌گذارد و افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب رشد هزینه برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی شود. با این حال، دولت از طریق سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق، این فشار را کنترل می‌کند.

انتهای پیام/