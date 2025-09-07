تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک
ساعت کار مراکز تعویض پلاک از روز شنبه پانزدهم شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین شد.
به گزارش ایلنا از پلیس، با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور حفظ و پایداری شبکه سراسری برق کشور و صرفهجویی در مصرف برق و مساعدت به بخشهای خدمترسان و دستگاههای اجرایی، ساعت کار مراکز تعویض پلاک از بیستم اردیبهشت تغییر یابد، که از روز شنبه پانزدهم شهریور به روال سابق بازگشت.
بر این اساس، ساعت کار مراکز تعویض پلاک از روز شنبه پانزدهم شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین شد.