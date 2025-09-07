خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک

کد خبر : 1683036
ساعت کار مراکز تعویض پلاک از روز شنبه پانزدهم شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور حفظ و پایداری شبکه سراسری برق کشور و صرفه‌جویی در مصرف برق و مساعدت به بخش‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های اجرایی، ساعت کار مراکز تعویض پلاک از بیستم اردیبهشت تغییر یابد، که از روز شنبه پانزدهم شهریور به روال سابق بازگشت.

بر این اساس، ساعت کار مراکز تعویض پلاک از روز شنبه پانزدهم شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین شد.

 

