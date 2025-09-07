قتل داماد توسط برادر زن

وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل شخص مجروح به بیمارستان منتقل که متاسفانه به جهت شدت جراحات وارده، تلاش کادر درمان برای احیای وی بی نتیجه مانده و این شخص جان خود را از دست داد.

سرهنگ آقاجانلو تصریح کرد: با وصول گزارش ماموران انتظامی، بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام شد که تحقیقات حاکی است؛ مقتول به جهت ضرب و شتم از سوی برادر زن خود دچار جراحات شدید شده و جان خود را از دست می دهد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: قاتل که مردی 45 ساله بود در سطح شهر زنجان دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این قتل را ضرب و شتم حین دعوای خانوادگی عنوان کرد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان شد: با تشکیل پرونده مقدماتی، متهم با قرار مناسب قضائی روانه زندان مرکزی زنجان شد.