قتل داماد توسط برادر زن
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در پی اختلاف خانوادگی در یکی از روستاهای اطراف زنجان مقتول به جهت ضرب و شتم از سوی برادر زن خود دچار جراحات شدید شده و جان خود را از دست می دهد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "آقاجانلو" در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از روستاهای اطراف زنجان واحد گشت پاسگاه شهرک صنعتی روی به محل اعزام و گزارش پیکر مجروح و بی هوشی مردی 65 ساله به مرکز مخابره گردید.
وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل شخص مجروح به بیمارستان منتقل که متاسفانه به جهت شدت جراحات وارده، تلاش کادر درمان برای احیای وی بی نتیجه مانده و این شخص جان خود را از دست داد.
سرهنگ آقاجانلو تصریح کرد: با وصول گزارش ماموران انتظامی، بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام شد که تحقیقات حاکی است؛ مقتول به جهت ضرب و شتم از سوی برادر زن خود دچار جراحات شدید شده و جان خود را از دست می دهد.
این مقام انتظامی اظهار داشت: قاتل که مردی 45 ساله بود در سطح شهر زنجان دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این قتل را ضرب و شتم حین دعوای خانوادگی عنوان کرد.
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان شد: با تشکیل پرونده مقدماتی، متهم با قرار مناسب قضائی روانه زندان مرکزی زنجان شد.