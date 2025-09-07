به گزارش ایلنا، علی جعفریان درباره اعتراضات رزیدنت‌های سال چهارم نسبت به مردودی‌های زیاد آزمون گواهینامه که همزمان با آزمون بورد برگزار شده بود و جلسه‌ای که در وزارت بهداشت درباره این موضوع تشکیل شد، گفت: آزمون گواهینامه مهم‌ترین آزمونی است که در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی در وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

وی درباره اهمیت و جایگاه این آزمون افزود: معنی قبولی در این آزمون این است که آن پزشک مجاز به انجام تمام امور پزشکی آن رشته است و می‌تواند در هر جای کشور در آن رشته طبابت کند.

وی ادامه داد: این آزمون مهم‌ترین آزمونی است که منجر به صدور مجوز طبابت برای یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی می‌شود. بنابراین حساس‌ترین آزمونی که ما در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی برگزار می‌کنیم، آزمون گواهینامه است.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این آزمون در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته تاریخ متفاوتی داشته است، گفت: در دوره‌هایی آزمون گواهینامه و بورد (دانشنامه) یکی بوده است و در دوره‌هایی این آزمون از دانشنامه جدا شده است.

جعفریان افزود: چون استانداردهای این دو آزمون با هم متفاوت است، در سال‌های اخیر به صورت جدا برگزار شده‌اند.

وی با بیان اینکه سطح آزمون گواهینامه از بورد پایین‌تر است، ادامه داد: در سال‌های اخیر آزمون گواهینامه ۹۸ تا ۹۹ درصد قبولی داشته است. سال گذشته آزمون گواهینامه در پنج قطب دانشگاهی برگزار شد و امسال با توجه به شرایط پیش‌آمده، قطب ۱۰ طراحی سوال انجام داد و آزمون به صورت ملی برگزار شد.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اعلام اینکه مطابق مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی، آزمون‌های گواهینامه و بورد امسال با هم برگزار شدند، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، تمهیداتی اندیشیده شد که با توجه به شرایط امسال شاهد چتر حمایتی وزارت بهداشت از دستیاران در برگزاری آزمون و نتایج نهایی باشیم.

جعفریان خاطرنشان کرد: امسال قبل از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به نمرات، شاهد قبولی‌های بسیار کمتری در این آزمون‌های تخصصی نسبت به سال گذشته بودیم.

وی افزود: پس از رسیدگی دقیق به اعتراضات و مداخلات دبیرخانه آموزش پزشکی تخصصی، قبولی در آزمون گواهینامه به بالای ۹۰ درصد رسید.

مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال کمتر از ۱۰ درصد در آزمون‌های گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی مردود شدند، گفت: در برخی رشته‌ها با حمایت حداکثری شاهد قبولی افراد بودیم، به طوری که با توجه به شرایط ویژه امسال، هیچ داوطلبی در این آزمون‌ها بدون کمک نبوده است.

وی اضافه کرد: داوطلبی نداریم که با نمره ۹۲ یا ۹۳ یا حتی با سه و چهار نمره کمتر، مردود شده باشد. حتی در برخی رشته‌ها نیز افرادی داریم که با نمره‌های پایین‌تر از این هم قبول شده‌اند.

جعفریان یادآور شد: نمایندگان معترضان نیز با مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت جلسه داشتند و درباره ارفاق‌هایی که شده، توضیحات لازم را شنیدند. اگر هم کسی مردودی بوده ولی فکر می‌کرد قبول است، پاسخنامه او مجدداً بررسی خواهد شد.

وی افزود: پزشک متخصص باید حداقل‌های علمی لازم را برای قبولی در آزمون گواهینامه احراز کند و اگر از ۱۵۰ نمره، ۷۰ نمره کسب کند، لازم است مجدداً دروس قبلی را برای آزمون سال آینده مطالعه کند.

