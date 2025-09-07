مشاور عالی وزیر بهداشت خبر داد:
قبولی ۹۰ درصدی دستیاران در آزمونهای گواهینامه تخصصی
مشاور عالی وزیر بهداشت از قبولی ۹۰ درصدی دستیاران در آزمونهای گواهینامه تخصصی و حمایت های لازم از داوطلبان با توجه به شرایط ویژه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی جعفریان درباره اعتراضات رزیدنتهای سال چهارم نسبت به مردودیهای زیاد آزمون گواهینامه که همزمان با آزمون بورد برگزار شده بود و جلسهای که در وزارت بهداشت درباره این موضوع تشکیل شد، گفت: آزمون گواهینامه مهمترین آزمونی است که در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی در وزارت بهداشت برگزار میشود.
وی درباره اهمیت و جایگاه این آزمون افزود: معنی قبولی در این آزمون این است که آن پزشک مجاز به انجام تمام امور پزشکی آن رشته است و میتواند در هر جای کشور در آن رشته طبابت کند.
وی ادامه داد: این آزمون مهمترین آزمونی است که منجر به صدور مجوز طبابت برای یک فارغالتحصیل رشته پزشکی میشود. بنابراین حساسترین آزمونی که ما در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی برگزار میکنیم، آزمون گواهینامه است.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این آزمون در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته تاریخ متفاوتی داشته است، گفت: در دورههایی آزمون گواهینامه و بورد (دانشنامه) یکی بوده است و در دورههایی این آزمون از دانشنامه جدا شده است.
جعفریان افزود: چون استانداردهای این دو آزمون با هم متفاوت است، در سالهای اخیر به صورت جدا برگزار شدهاند.
وی با بیان اینکه سطح آزمون گواهینامه از بورد پایینتر است، ادامه داد: در سالهای اخیر آزمون گواهینامه ۹۸ تا ۹۹ درصد قبولی داشته است. سال گذشته آزمون گواهینامه در پنج قطب دانشگاهی برگزار شد و امسال با توجه به شرایط پیشآمده، قطب ۱۰ طراحی سوال انجام داد و آزمون به صورت ملی برگزار شد.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اعلام اینکه مطابق مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی، آزمونهای گواهینامه و بورد امسال با هم برگزار شدند، گفت: با هماهنگیهای انجام شده، تمهیداتی اندیشیده شد که با توجه به شرایط امسال شاهد چتر حمایتی وزارت بهداشت از دستیاران در برگزاری آزمون و نتایج نهایی باشیم.
جعفریان خاطرنشان کرد: امسال قبل از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به نمرات، شاهد قبولیهای بسیار کمتری در این آزمونهای تخصصی نسبت به سال گذشته بودیم.
وی افزود: پس از رسیدگی دقیق به اعتراضات و مداخلات دبیرخانه آموزش پزشکی تخصصی، قبولی در آزمون گواهینامه به بالای ۹۰ درصد رسید.
مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال کمتر از ۱۰ درصد در آزمونهای گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی مردود شدند، گفت: در برخی رشتهها با حمایت حداکثری شاهد قبولی افراد بودیم، به طوری که با توجه به شرایط ویژه امسال، هیچ داوطلبی در این آزمونها بدون کمک نبوده است.
وی اضافه کرد: داوطلبی نداریم که با نمره ۹۲ یا ۹۳ یا حتی با سه و چهار نمره کمتر، مردود شده باشد. حتی در برخی رشتهها نیز افرادی داریم که با نمرههای پایینتر از این هم قبول شدهاند.
جعفریان یادآور شد: نمایندگان معترضان نیز با مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت جلسه داشتند و درباره ارفاقهایی که شده، توضیحات لازم را شنیدند. اگر هم کسی مردودی بوده ولی فکر میکرد قبول است، پاسخنامه او مجدداً بررسی خواهد شد.
وی افزود: پزشک متخصص باید حداقلهای علمی لازم را برای قبولی در آزمون گواهینامه احراز کند و اگر از ۱۵۰ نمره، ۷۰ نمره کسب کند، لازم است مجدداً دروس قبلی را برای آزمون سال آینده مطالعه کند.
به گزارش وبدا، مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان برای دستیاران سال چهارم در آزمون شفاهی آرزوی موفقیت کرد.