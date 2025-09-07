خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد:

معافیت والیبالیست‌های قهرمان جهان از خدمت سربازی

معافیت والیبالیست‌های قهرمان جهان از خدمت سربازی
کد خبر : 1682931
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: والیبالیست‌های جوان کشورکه در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مقام قهرمانی شده‌اند، می‌توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، سردار «رحمان علیدوست»  اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافرازدر صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان می‌توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند. 

وی گفت: قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم وقهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان ونفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک ومقام‌های اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش وجوانان با موافقت ستادکل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. 

به گزارش پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی