رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد:
معافیت والیبالیستهای قهرمان جهان از خدمت سربازی
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: والیبالیستهای جوان کشورکه در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مقام قهرمانی شدهاند، میتوانند از معافیت سربازی بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، سردار «رحمان علیدوست» اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیستهای جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافرازدر صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان میتوانند از معافیت سربازی بهرهمند شوند.
وی گفت: قهرمانان بازیهای المپیک شامل نفرات اول تا سوم وقهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان ونفرات اول تا سوم بازیهای آسیایی در رشتههای تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک ومقامهای اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش وجوانان با موافقت ستادکل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند.
به گزارش پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.