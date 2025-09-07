ارائه خدمات خارج از نوبت به سرویس مدارس در مراکز معاینه فنی

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه در ستاد معاینه فنی خودروهای تهران خطوط ویژه و خدمات خارج از نوبت به سرویس مدارس اختصاص داده شده اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که در راستای طرح استقبال از مهر ۱۴۰۴ انجام شده است. به طوری که امسال چهار خط معاینه فنی در مراکز سراج، شقایق، الغدیر و شهید چمران جهت پذیرش سرویس مدارس به صورت ویژه و خارج از نوبت اختصاص یافته است.

ارزیابی فنی سرویس مدارس سختگیرانه‌تر است

میرزایی قمی با اشاره به اهمیت ایمنی در این خودروها و الزام داشتن معاینه فنی برای اخذ مجوز سرویس مدارس تصریح کرد: چک لیست ارزیابی فنی سرویس مدارس متفاوت بوده و این خودروها با حساسیت بیشتری در مراکز شهر تهران از لحاظ ایمنی مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرند. از مسئولین مدارس تقاضا می‌شود جهت حفظ سلامت دانش آموزان و آرامش خانواده‌ها حتما از سرویس مدارس دارای گواهی معاینه فنی که از اعتبار آن بیش یک ماه نگذشته استفاده کرده و به شدت در این خصوص حساسیت‌های لازم را لحاظ کنند. بدون تردید مراجعه این خودروها به مراکز معاینه فنی شهر تهران به منزله داشتن حداقل ایمنی‌های لازم جهت تردد است.

وی درخصوص مراجعه این خودروها به مراکز معاینه فنی شهر تهران توضیح داد: در مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «برنامه عملیاتی ایمنی حمل و نقل دانش آموزان» علاوه بر الزام معاینه فنی، شرایط کنترلی ویژه‌ای نظیر بررسی سیستم سرمایشی و گرمایشی خودرو و مجهز بودن به وسایل کمک‌های اولیه و اطفاء حریق و نیز علایم ممیزه و تجهیزات شناسایی نیز پیش بینی شده است که این موارد صرفا" در مراکز معاینه فنی شهر تهران کنترل می‌شود.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی با اشاره به پذیرش خودروهای سرویس مدارس در کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران افزود: پذیرش در سایر مراکز انجام می‌شود ولی در چهار مرکز صدرالاشاره خطوطی مختص پذیرش این خودروها پیش بینی شده که سرویس مدارس می‌توانند از خدمات آن مراکز بدون معطلی و در کمترین زمان استفاده کنند. رانندگان محترم سرویس مدارس می‌توانند با اخذ معرفی نامه از مدارس و یا حتی اعلام شفاهی این موضوع به متصدی پذیرش در آن مراکز نسبت به دریافت خدمات ویژه و خارج از نوبت اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: در بازه زمانی اجرای طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۴» یعنی از ۱۶ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه، بخشی از ظرفیت پذیرش اینترنتی در مراکز معاینه فنی ذکر شده به صورت ویژه به خودروهای سرویس مدارس اختصاص یافته است. این بدان معناست که ستاد معاینه فنی به‌صورت خودکار برای نوبت‌دهی به این خودروها اقدام کرده است تا رانندگان سرویس مدارس با سهولت بیشتری خدمات دریافت کنند. از سوی دیگر، این طرح به گونه‌ای طراحی شده که حقوق سایر شهروندانی که با تعیین وقت قبلی به مراکز مراجعه می‌کنند، حفظ شود و هیچگونه اختلالی در خدمات‌رسانی به آن‌ها ایجاد نشود.

ارائه مشاوره فنی به رانندگان سرویس مدارس

میرزایی قمی با اشاره بدین موضوع که برای خودروهای سواری و ون تاکسی تهران حمایت‌های مالی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و هزینه مراجعه نخست این خودروها رایگان است، اظهار داشت: علاوه بر ارائه خدمات رایگان به خودروهای تاکسی سرویس مدارس، با توجه به کنترل‌های ویژه و مضاعفی که برای خودروهای سرویس مدارس انجام می‌شود در میز خدمت این مراکز کارشناسان متخصص به منظور ارائه مشاوره فنی و پاسخگوئی به سئوالات رانندگان محترم سرویس مدارس در صورت نیاز مستقر شده اند.

فعالیت تعدادی از مراکز معاینه فنی در ایام تعطیل

به گزارش شهر، مدیرعامل ستاد معاینه فنی درخصوص نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران توضیح داد: در حال حاضر به مراکز معاینه فنی شهر تهران روزانه به صورت میانگین در حدود ۴ هزار دستگاه خودرو مراجعه می‌کنند. کلیه مراکز معاینه فنی خودرو و واحدهای سیار معاینه فنی شهر تهران از ساعت ۷ الی ۱۸ فعال هستند. ضمنا با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان در ایام هفته به علت مشغله کاری فرصت مراجعه به مراکز را ندارند، لذا جهت رفاه حال این افراد تعدادی از مراکز در ایام تعطیل نیز فعال هستند. شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir و یا با شماره سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل کنند.

