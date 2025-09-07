خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها

تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها
کد خبر : 1682901
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو اعلام کرد: همانطور که بارها و بارها و هزارباره گفته شده است فعالیت داروخانه‌ها صرفاً باید در ساعات قانونی و با حضور مسئول فنی داروساز انجام شود و هرگونه تعطیلی بدون مجوز یا فعالیت در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا،  علیرضا احمدنیا  با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها گفت: تمامی داروخانه‌ها مکلف هستند در ساعات قانونی تعیین‌شده تنها با حضور مسئول فنی داروساز دایر و فعال باشند. 

وی افزود: هرگونه تعطیلی بدون اخذ مجوز و اطلاع قبلی به معاونت غذا و دارو و همچنین فعالیت داروخانه در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. 

رییس اداره امور داروخانه‌ها تأکید کرد: در صورت مشاهده این تخلفات، موضوع بدون اغماض و بر اساس قوانین و مقررات جاری به مراجع قضایی و شبه‌قضایی ارجاع خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، دکتر احمدنیا خاطرنشان کرد: پایش و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و از همکاران داروساز انتظار می‌رود در جهت صیانت از سلامت جامعه، رعایت دقیق مقررات را در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی