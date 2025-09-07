تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در داروخانهها
رییس اداره امور داروخانهها و شرکتهای سازمان غذا و دارو اعلام کرد: همانطور که بارها و بارها و هزارباره گفته شده است فعالیت داروخانهها صرفاً باید در ساعات قانونی و با حضور مسئول فنی داروساز انجام شود و هرگونه تعطیلی بدون مجوز یا فعالیت در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا احمدنیا با استناد به ماده ۱۶ آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها گفت: تمامی داروخانهها مکلف هستند در ساعات قانونی تعیینشده تنها با حضور مسئول فنی داروساز دایر و فعال باشند.
وی افزود: هرگونه تعطیلی بدون اخذ مجوز و اطلاع قبلی به معاونت غذا و دارو و همچنین فعالیت داروخانه در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
رییس اداره امور داروخانهها تأکید کرد: در صورت مشاهده این تخلفات، موضوع بدون اغماض و بر اساس قوانین و مقررات جاری به مراجع قضایی و شبهقضایی ارجاع خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت میگیرد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، دکتر احمدنیا خاطرنشان کرد: پایش و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانهها در دستور کار قرار دارد و از همکاران داروساز انتظار میرود در جهت صیانت از سلامت جامعه، رعایت دقیق مقررات را در اولویت قرار دهند.