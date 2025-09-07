به گزارش ایلنا، علیرضا احمدنیا، با استناد به ماده ۱۶ آئین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، افزود: تمامی داروخانه‌ها مکلفند در ساعات قانونی تعیین‌شده و تنها با حضور مسئول فنی داروساز دایر و فعال باشند.

وی ادامه داد: هرگونه تعطیلی بدون اخذ مجوز و اطلاع قبلی به معاونت غذا و دارو و همچنین فعالیت داروخانه در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

بنا بر اعلام ایفدانا، احمدنیا تأکید کرد: در صورت مشاهده این تخلفات، موضوع بدون اغماض و بر اساس قوانین و مقررات جاری به مراجع قضائی و شبه‌قضایی ارجاع خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پایش و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و از همکاران داروساز انتظار می‌رود در جهت صیانت از سلامت جامعه، رعایت دقیق مقررات را در اولویت قرار دهند.

