مقام مسئول در سازمان غذا و دارو هشدار داد:

برخورد قضایی با داروخانه‌های فاقد مسئول فنی

رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت داروخانه‌ها باید در ساعات قانونی و با حضور مسئول فنی داروساز انجام شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا احمدنیا، با استناد به ماده ۱۶ آئین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، افزود: تمامی داروخانه‌ها مکلفند در ساعات قانونی تعیین‌شده و تنها با حضور مسئول فنی داروساز دایر و فعال باشند. 

وی ادامه داد: هرگونه تعطیلی بدون اخذ مجوز و اطلاع قبلی به معاونت غذا و دارو و همچنین فعالیت داروخانه در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. 

بنا بر اعلام ایفدانا، احمدنیا تأکید کرد: در صورت مشاهده این تخلفات، موضوع بدون اغماض و بر اساس قوانین و مقررات جاری به مراجع قضائی و شبه‌قضایی ارجاع خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: پایش و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و از همکاران داروساز انتظار می‌رود در جهت صیانت از سلامت جامعه، رعایت دقیق مقررات را در اولویت قرار دهند.

