دانشگاه تهران؛ برترین دانشگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC
بر اساس آخرین نتایج اعلامی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC، دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۴۵۰-۴۰۱ و رتبه نخست دانشگاه‌های کشور شد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، بر اساس آخرین نتایج اعلامی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC، دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۴۰۱-۴۵۰ و رتبه نخست دانشگاه‌های کشور شد. پس از دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه صنعتی شریف در بازه رتبه‌ای ۷۰۰-۶۰۱ قرار گرفته‌اند.

در رتبه‌بندی جهانی 2024 ISC که منتشر شده است، ۷۲ دانشگاه از ایران حضور دارند؛ که نسبت به سال گذشته سه دانشگاه افزایش یافته است.

دانشگاه تهران در معیار پژوهش با کسب رتبه ۳۷۴، جایگاه نخست، در معیار فعالیت‌های بین‌المللی رتبه ۵۰۴ و در حوزه فناوری و نوآوری رتبه ۱۰۲۹ را کسب کرده است.

رتبه‌بندی جهانی ISC بدون خوداظهاری دانشگاه‌ها انجام می‌شود و طی هفت سال گذشته، پایگاه داده معتبری در این سازمان شکل گرفته است که می‌تواند، منبع موثقی برای سیاست‌گذاری‌های پژوهشی و ترسیم نقشه راه دانشگاه‌ها به سمت تراز جهانی باشد.

در این رتبه‌بندی، تنها دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حداقل ۸۵۰ مدرک در پایگاه وب آو ساینس ثبت کرده باشند. داده‌های این رتبه‌بندی از پایگاه‌های اطلاعاتی USPTO، WOS و InCites گردآوری شده است.

در مجموع، در رتبه‌بندی جهانی 2024 ISC تعداد ۲۶۶۱ دانشگاه از ۱۱۴ کشور و شش قاره حضور دارند. در این میان، چین با ۴۳۲ دانشگاه، آمریکا با ۳۲۵ دانشگاه، هند با ۱۶۳ دانشگاه، ژاپن با ۱۲۳ دانشگاه، ترکیه با ۱۰۲ دانشگاه، انگلستان با ۱۰۰ دانشگاه، آلمان با ۷۴ دانشگاه، برزیل با ۷۳ دانشگاه، ایران با ۷۲ دانشگاه و کره جنوبی با ۶۸ دانشگاه در جمع برترین‌ها قرار گرفته‌اند.

