سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده
سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای مناطقی از نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) در برخی مناطق اردبیل، گیلان، شمال آذربایجان شرقی، غرب مازندران و ارتفاعات واقع در گلستان و شرق مازندران، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.
پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و وزش باد رخ می دهد.
طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید لحظه ای انتظار می رود.
در پنج روز آینده در نوار شرقی، همچنین یکشنبه در جنوب شرق، دوشنبه در بخشهایی از مرکز، سه شنبه و چهارشنبه در بخشهایی از مرکز و استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز، وزش باد شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.
امروز و فردا دریای خزر، خلیج فارس و شرق دریای عمان، سه شنبه شرق دریای عمان و مرکز و شرق خلیج فارس مواج است.
آسمان امروز تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.