پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و وزش باد رخ می دهد.

طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید لحظه ای انتظار می رود.

در پنج روز آینده در نوار شرقی، همچنین یکشنبه در جنوب شرق، دوشنبه در بخش‌هایی از مرکز، سه شنبه و چهارشنبه در بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز، وزش باد شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

امروز و فردا دریای خزر، خلیج فارس و شرق دریای عمان، سه شنبه شرق دریای عمان و مرکز و شرق خلیج فارس مواج است.

آسمان امروز تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.