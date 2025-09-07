خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده
کد خبر : 1682872
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای مناطقی از نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) در برخی مناطق اردبیل، گیلان، شمال آذربایجان شرقی، غرب مازندران و ارتفاعات واقع در گلستان و شرق مازندران، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و وزش باد رخ می دهد.

طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید لحظه ای انتظار می رود.

در پنج روز آینده در نوار شرقی، همچنین یکشنبه در جنوب شرق، دوشنبه در بخش‌هایی از مرکز، سه شنبه و چهارشنبه در بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز، وزش باد شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

امروز و فردا دریای خزر، خلیج فارس و شرق دریای عمان، سه شنبه شرق دریای عمان و مرکز و شرق خلیج فارس مواج است.

آسمان امروز تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی