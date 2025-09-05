به گزارش ایلنا، علیرضا مرندی، در یکصد و سیزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، به نقش حیاتی فرهنگستان در پیشبرد اهداف علمی و سلامت کشور پرداخت.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با اشاره به مسئولیت‌های محول شده به فرهنگستان، از جمله مشارکت در تدوین نقشه جامع علمی کشور و نیز تشکیل ستاد سلامت با همت و همراهی رئیس جمهور، تأکید کرد که این نهاد نقش کلیدی در تعیین اولویت‌های علمی و سلامت کشور دارد.

وی، خواستار تحول بنیادین در آموزش علوم سلامت شد و تأکید کرد که آموزش در این حوزه باید از درمان‌محوری به سمت سلامت‌محوری حرکت کند تا پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مرندی همچنین به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه سلامت اشاره کرد و از فناوری‌هایی نظیر سلول درمانی، ژن درمانی، پروتون تراپی، جراحی‌های رباتیک، داروهای بیوتکنولوژی خاص و تجهیزات تشخیصی پیشرفته نام برد و گفت: انتظام داریم در این حوزه پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشیم.

وی در ادامه به موضوع سلامت معنوی پرداخت و خاطرنشان کرد: فرهنگستان علوم پزشکی در این زمینه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است، از جمله تهیه سند سلامت معنوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین کتاب سلامت معنوی برای دانشجویان.

مرندی در بخش مهمی از سخنان خود به مسئله حل مشکلات دارویی اشاره و تأکید کرد: رفع این چالش از اولویت‌های اصلی فرهنگستان است و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت دارویی کشور باید با جدیت دنبال شود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در پایان بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات نقش مؤثری در بهبود و ارتقای نظام سلامت کشور ایفا می‌کند.

