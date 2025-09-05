آتش سوزی دوباره در "شیطان کوه" مهار شد

به گزارش ایلنا، شهردار لاهیجان گفت: بخشی از شیطان کوه که عصر روز چهارشنبه دچار حریق و مهار شده بود، در ساعات اولیه بامداد امروز بر اثر وزش باد و باقی‌ماندن کانون‌های حرارتی، به‌طور محدود دوباره شعله‌ور شد.

رضا زنده دل افزود: با حضور نیرو‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لاهیجان این آتش‌سوزی در لحظات ابتدایی کنترل و مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

