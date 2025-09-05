خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

بارش‌های پراکنده و وزش باد در برخی مناطق کشور

بارش‌های پراکنده و وزش باد در برخی مناطق کشور
سازمان هواشناسی برای مناطق جنوب شرقی و شمال غربی کشور بارش‌های پراکنده و گاهی وزش باد پیش‌بینی کرده است.

به گزارش  ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، برخی نقاط در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط در استان فارس، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.

بر اساس این پیش‌بینی شنبه در شمال آذربایجان غربی، برخی نقاط در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر احتمال افزایش ابر و بارش پراکنده وجود دارد.

