پاسخ وزیر آموزش و پرورش به اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی با اشاره به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی، اظهار کرد: در آزمون استخدامی قانون را اجرا می‌کنیم و باید توجه داشت که قانونگذار با دید کلی و همه‌جانبه، امتیازات و اولویت‌ها را در نظر گرفته است.

وی افزود: در کشور ما قوانین حمایتی مانند قانون جوانی جمعیت، قانون جامع ایثارگران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که حاکم بر همه شرایط است و برای افراد دارای شرایط خاص این قوانین، امتیازات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که در همه عرصه‌ها لازم الاجرا است.

کاظمی افزود: امتیازاتی مانند ضریب شاغلی و تجربه خدمت در مدارس غیردولتی و دولتی نیز بر اساس قوانین مصوب مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مقررات مربوطه لحاظ می‌شود و هیچ شائبه‌ای در این خصوص وجودندارد وتمامی امتیازات در نظر گرفته شده مبنای قانونی دارد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: تمامی امتیازات در نظر گرفته شده در فرآیند آزمون استخدامی، بر اساس ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و منطبق بر قانون و منطق است و هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است.

