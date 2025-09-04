به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، ظهر روز گذشته ۱۲ شهریورماه، در بازدید از اولین دوره آموزش تکمیلی تربیت مدرس پرامید و نظم گروهی که در سازمان دانش‌آموزی برگزار شد، اظهار کرد: مربیان و دانش آموزان این سازمان نقش مهمی را در تقویت هویت ملی و دینی ایفا می‌کنند و یکی از بهترین موقعیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش همین است که سازمان دانش آموزی همدلی، همکاری و نشاط را آموزش بدهد.

وی با تأکید بر این که نقش اول را مربیان دارند، گفت: مربی پرشور، با انگیزه و برخوردار از مهارت‌های مختلف می‌تواند اتفاقات متفاوت و جریان سازی‌های خوبی را ایجاد کند.

کاظمی خاطر نشان کرد: گاهی یک سرود، همایش و شعرخوب می‌تواند تأثیرگذاری عمیق و گسترده‌ای را در پهنه کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: امروز کشور به برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، بانشاط، حماسی، انقلابی و برخوردار از محتوای غنی نیاز دارد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ما باید فضای کاری را از سطح ملی کم کنیم و به سطح استان، منطقه و مدرسه ببریم چرا که هر چه در سطح مدرسه فعال‌تر باشیم، ضریب نفوذ و تأثیرگذاری برنامه‌ها و فعالیت‌ها بیشتر خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: نیاز به تربیت۷۵۰ راهبر اصلی و تاثیرگذار در سطح کشور داریم تا در سطوح مختلف، مربی ملی شوند و در سطح استان‌ها دوره‌ها را برگزار کنند.

انتهای پیام/