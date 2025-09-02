خبرگزاری کار ایران
در پیام معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت روز بهورز عنوان شد؛

بهورزان تقویت کننده سلامت جسم، روان و اجتماعی با ایجاد اعتماد و ارتباط انسانی

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دوازدهم شهریور و روز «بهورز»، تاکید کرد که هر بار که نام ایران در مجامع علمی و بین‌المللی با افتخار از عدالت در سلامت یاد می‌شود، ردپای بهورزان در آن افتخار مشهود است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا رییسی به شرح زیر است:

دوازدهم شهریور، روزی است برای درنگ و تأمل در معنای واقعی خدمت. روزی برای تجلیل از انسان‌هایی که بی‌ادعا، بی‌وقفه و با دل‌هایی سرشار از عشق، سلامت را به دورترین نقاط کشور می‌برند. بهورزی، فراتر از یک عنوان شغلی، نماد پیوند انسان‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است؛ بهورزان، سنگربانان خط مقدم سلامت در روستاها، که با دانش، تجربه و دل‌سوزی، امید را در دل خانه‌های بهداشت زنده نگه می‌دارند.

خانه‌های بهداشت، نه فقط واحدهای بهداشتی، بلکه پناهگاه‌هایی هستند برای آموزش، پیشگیری و همدلی. هر بار که نام ایران در مجامع علمی و بین‌المللی با افتخار از عدالت در سلامت یاد می‌شود، ردپای بهورزان در آن افتخار مشهود است. آنان با حضور مؤثر خود، نه‌تنها سلامت جسم را تضمین می‌کنند، بلکه با ایجاد اعتماد و ارتباط انسانی، سلامت روان و اجتماعی را نیز تقویت می‌کنند.

در این روز، وظیفه داریم از مربیان گران‌قدری نیز یاد کنیم که با صبر، دانش و بینش، نسل جدیدی از بهورزان را پرورش می‌دهند؛ مربیانی که در مراکز آموزش بهورزی، چراغ راه آینده نظام سلامت‌اند.

از طرف خود و همه همکارانم در حوزه معاونت بهداشت، از تلاش‌های بی‌وقفه و ارزشمند بهورزان و مربیان‌شان سپاس‌گزاری می‌کنم. آرزو دارم مسیر خدمت‌شان همواره روشن، دل‌شان آرام و زندگی‌شان سرشار از سلامت، شادی و رضایت الهی باشد.

