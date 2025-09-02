خبرگزاری کار ایران
تاکید بر لزوم تخصیص بخشی از منابع سازمان‌ها به مسئولیت اجتماعی

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌ها در ارتقای سطح خدمات اجتماعی، تأکید کرد که بخشی از منابع سازمان ها و نهادهای بخش خصوصی باید در حوزه مسئولیت های اجتماعی هزینه شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، کامبیز کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در نشست شورای مشارکت‌های مردمی شهرستان تهران که با حضور مریم شاکری مدیر بهزیستی شهرستان برگزار شد، گفت: فاصله شش‌ماهه میان جلسات موجب انباشت مشکلات و فراموشی مصوبات می‌شود، بنابراین این نشست‌ها باید دست‌کم به‌صورت فصلی برگزار شود.

وی ضمن قدردانی از خیرین حاضر در جلسه، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها از جمله شبکه‌های بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، اوقاف با بهزیستی شد و افزود: در صورت بی‌پاسخ ماندن مکاتبات، فرمانداری موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

کریمی با اشاره به اختصاص فضایی در فرمانداری برای پیگیری امور مربوط به سراج، از دستگاه‌های مسئول خواست گزارش‌های شش‌ماهه خود را در این خصوص ارائه دهند. وی همچنین از برگزاری بازدید آتی از اورژانس اجتماعی با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری خبر داد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با بیان اینکه سازمان‌ها و شرکت‌ها باید بخشی از منابع خود را در مسئولیت های اجتماعی هزینه کنند، گفت: ارائه گزارش عملکرد این نهادها ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی برای شرایط بحرانی و پیش‌بینی اقدامات لازم از سوی دستگاهها باید از هم‌اکنون در دستور کار باشد تا در مواقع خاص و بحرانی غافلگیری ایجاد نشود.

