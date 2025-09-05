خبرگزاری کار ایران
استاد شهرسازی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

سکوت و انفعال در برابر عملکرد شهرداری تهران تامل برانگیز است؛ امیدوارم از مصادیق وفاق نباشد!

سکوت و انفعال در برابر عملکرد شهرداری تهران تامل برانگیز است؛ امیدوارم از مصادیق وفاق نباشد!
عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران گفت: مصوبات کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران در این دوره باید یک به یک بررسی و انطباق آن با طرح های فرادست مقایسه شود.

مرتضی هادی جابری مقدم، استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به ارزیابی خود از عملکرد شهرداری تهران پرداخت و گفت: به اعتقاد من تقریباً هیچ قاعده و منطقی در عملکرد شهرداری تهران در این دوره اخیر وجود نداشته و این وضعیت باعث شده پر مسئله ترین دوره تاریخ معاصر شهرسازی کشور در تهران رقم بخورد. 

وی افزود: من در عجبم از سیستم کلان مدیریت کشوری که اجازه تداوم این وضعیت را می دهند و هیچ برخوردی نیز با آن  نمی کنند. 

جابری مقدم با انتقاد از عملکرد شورای شهر تهران و دستگاه‌های نظارتی گفت: البته شورای‌ عالی شهرسازی و معماری که دیگر باید کلاه خودش را بالاتر بگذارد. این سکوت و انفعال بسیار تامل برانگیز است یا اینکه اقدامات ایشان رسانه‌ای نشده است. امیدوارم این سکوت از مصادیق وفاق نباشد. 

استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: هر مصیبتی که برای شهر تهران ایجاد شود، تقاص آن را باید سال‌ها مردم شهر تهران پس دهند. 

این استاد شهرسازی خاطرنشان کرد: فقط کافی است به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سه سال اخیر مراجعه کنید، حجم تراکم‌هایی که بدون هیچ ضابطه‌ای داده شده اند، افزایش طبقات و تغییر کاربری‌ها نگران کننده است. به عنوان نمونه، هتل ولنجک و ساخت و سازهای شمال باغ گیاه‌شناسی نمایانگر چنین وضعیتی هستند. 

وی افزود: کوچه و خیابان‌هایی در تهران وجود دارند که مصوبات عجیب و غریبی در مورد آن‌ها صادر شده است، در حالی که این مصوبات نه تنها مطابق با طرح تفصیلی بوده بلکه با طرح جامع و هیچ روایت تخصصی شهرسازی نیز انطباق و همخوانی ندارد و به هیچ چیزی نیز فکر نشده است. 

جابری مقدم گفت: به نظر من نه قاعده‌ای وجود داشته، نه شفافیتی و نه حتی بحث تخصصی در کارها بوده است. در مجوزهای بلندمرتبه‌ای که صادر شده است، حتی کوچکترین مسائل ایمنی از قبیل پناهگاه در نظر گرفته نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: به نظرم مصوبات کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران در این دوره  باید یک به یک بررسی و انطباق آن با طرح های فرادست مقایسه شود. 

جابری مقدم در خصوص عملکرد شورای شهر تهران به عنوان نهاد نظارتی گفت: کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص آنچه که مجموعه شهرداری در مدیریت شهری تهران انجام داده است، یا دست و پا بسته بوده و نمی‌توانسته برخورد قاطع و درخور و مورد انتظار را با شهرداری داشته باشد و یا حداقل واکنشی قابل توجه نشان نداده است. 

وی ادامه داد: در دو یا سه مورد واکنش‌هایی رسانه‌ای شد که آن هم در حدانتظار نبود و به سرعت به خاموشی گرائید. عملا انتظاری که مردم از شورای شهر تهران داشتند، به معنای واکنش در برابر هر ناکارآمدی و تصمیمات مساله ساز ، عملا چنین واکنشی از سوی این شورا  مشاهده نشد.

استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: البته برخی از افرادی که به عنوان کارشناس در کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بوده اند، دغدغه داشته‌اند و برخی موارد را منعکس می‌کردند، اما نتیجه‌ای برای مردم نداشته است. 

وی با تاکید کرد: به طور روزافزون، مدیریت شهری  جسورتر و بی‌پروا به اقدامات خود  ادامه می‌دهد و در چنین شرایطی یا باید بپذیریم که دست و بال شورای شهر تهران بسته بوده است، یا باید بپذیریم که تصمیم و اراده خاصی در زمینه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران وجود نداشته است.

