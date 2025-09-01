وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نواحی مرزی

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای برخی نقاط شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالی، افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیش بینی کرده است.

بر اساس این پیش بینی وزش باد همراه با گرد وخاک موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

همچنین سازمان هواشناسی برای نواحی مرزی واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش بینی کرده است.

