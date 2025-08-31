«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۳:۳۷ ظهر امروز یک آتش‌سوزی در بازار تهران در محدوده پله نوروزخان، اعلام شد. دو ایستگاه به همراه ایستگاه روزانه ما که در اطراف بازار جانمایی شده‌اند، به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل آتش‌سوزی یک پاساژ دو طبقه بود که بر روی بخشی از پشت‌بام آن، حدود ۱۰ تا ۱۵ کپسول ۱۱ کیلویی گاز در مجاورت کمپرسورهای کولرهای گازی قرار داده بودند و این کولرها و کپسول‌ها کاملاً دچار آتش‌سوزی شده بودند.

او اضافه کرد: آتش به ایزوگام‌های کف پشت‌بام آن پاساژ سرایت کرده و در حال گسترش بود و داشت به سمت خرپشته می‌رسید که اگر به آنجا می‌رسید، می‌توانست به مغازه‌های داخل پاساژ نیز سرایت کند.

ملکی تصریح کرد: خوشبختانه نیروها رسیدند و آتش را خاموش کردند و از سرایت آن به اطراف جلوگیری به عمل آمد. موردی از مصدومیت یا تلفات جانی هم نداشتیم. اکنون نیروها در حال ایمن‌سازی محل هستند.

