لزوم بازگشت ایران به کشت قانونی خشخاش برای تأمین مواد اولیه دارویی
رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه داروهای مخدر، بر ضرورت بازگشت ایران به کشت قانونی خشخاش یا افزایش واردات رسمی از منابع معتبر بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق اسماعیلی یادآور شد: تا پیش از انقلاب، ایران یکی از هفت کشور دارای مجوز بین‌المللی INCB برای کشت خشخاش و تولید داروهای مشتق از آن بود، اما پس از انقلاب، کشور به صورت داوطلبانه این کشت را متوقف کرد. 

وی افزود: توقف کشت خشخاش باعث شد تأمین مواد اولیه برای تولید برخی داروهای حیاتی با محدودیت‌های جدی مواجه شود و دسترسی بیماران به داروهای ضروری دچار مشکل شود. 

رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تأکید کرد: برای تولید داروهایی مانند مورفین و پتیدین تنها دو راهکار وجود دارد؛ یا صدور مجوز کشت قانونی خشخاش و یا واردات رسمی از منابع معتبر بین‌المللی. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، اسماعیلی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت بیماران در معرض کمبود داروهای حیاتی قرار خواهند گرفت و نیاز فوری به اقدامات مؤثر برای تأمین این مواد احساس می‌شود.

