دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
رییس اداره پارک ملی لار از دستگیری یک متخلف صید غیرمجاز در این منطقه توسط محیط بانان این اداره خبر داد.
به گزارش ایلنا از حفاظت محیط زیست استان تهران، احمد دهقان روز یکشنبه اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت پارک ملی لار در جریان عملیات گشت و کنترل منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به صید غیرمجاز ۷۰ قطعه ماهی قزلآلای خال قرمز کرده بود.
وی با بیان اینکه قزلآلای خال قرمز از گونههای ارزشمند و بومی رودخانههای این منطقه به شمار میرود، افزود: صید غیرمجاز این ماهیان تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم پارک ملی لار محسوب میشود.
دهقان تاکید کرد: پرونده این متخلف پس از تکمیل، به منظور رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
وی یادآور شد که یگان حفاظت پارک ملی لار بطور شبانه روزی ضمن پایش و نظارت دقیق با هرگونه تخلف محیط زیستی برخورد قانونی خواهد کرد.