آغاز بررسی طرح اولیه ۳ ساله شدن مقطع کارشناسی در وزارت علوم
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: با توجه به دستور وزیر علوم، دفتر برنامهریزی آموزش عالی در حال بررسی اجرای دورههای کارشناسی سه ساله است. هدف کلیدی از بررسی این تغییرات تسهیل ورود دانشجویان به بازار کار و افزایش کیفیت آموزشی است.
به گزارش ایلنا، رضا نقیزاده افزود: موضوع دورههای کارشناسی سه ساله همواره مورد توجه دفتر برنامهریزی آموزش عالی قرار داشته است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق دستور اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مطالعات تکمیلی در این زمینه توسط مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در حال انجام است.
نقی زاده گفت: دفتر برنامهریزی آموزش عالی نیز به پیگیری مطالعات اجرایی پرداخته تا تمام جوانب این موضوع بررسی و تحلیل شود. هدف کلیدی از این مطالعات ارائه راهکارهایی جهت ورود سریعتر دانشجویان به بازار کار و همچنین افزایش کیفیت آموزشی است.
این مقام مسئول وزارت علوم تاکید کرد: ما نیازمند تغییرات در برنامههای آموزشی جهت افزایش کیفیت آموزشی هستیم.
نقی زاده در پایان گفت: این موضوع در دستور کار شورای عالی برنامهریزی آموزشی قرار دارد و با تکمیل مطالعات و نهایی شدن جزئیات، اطلاعات بیشتری در این خصوص به اطلاع عموم خواهد رسید.