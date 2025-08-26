 طرح «مسجد، مدرسه دوم» در حال اجراست 

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در قالب این طرح، سعی شده است تا ارتباط متقابل بین سه نهاد تربیتی یعنی مسجد، مدرسه و خانه را برقرار کنیم.

وی با اشاره به نقش مسجد در تقویت تاب آوری اجتماعی و سبک زندگی مسجدی گفت: آموزش و پرورش در حوزه آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی و کنترل برای کاهش آسیب های اجتماعی متمرکز است.

کاظمی ادامه داد: مرکز ثقل این موضوع داشتن مهارت های مختلف است و یکی از این مهارت ها تاب آوری در مقابل مسائل، حوادث و اتفاقات به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه است که فعالیت های زیادی در این حوزه آغاز کردیم و نتایج خوبی هم خواهد داشت.

برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.​