وزیر آموزش و پرورش

 طرح «مسجد، مدرسه دوم» در حال اجراست 

وزیر آموزش و پرورش از طرح «مسجد، مدرسه دوم» به عنوان طرحی یاد کرد که میان دانش‌آموزان و خانواده با مسجد ارتباط برقرار می‌کند.

به گزارش ایلنا از ستاد خبری روز جهانی مسجد علیرضا کاظمی گفت: طرح «مسجد، مدرسه دوم»، طرح ارتباط بین مسجد، مدرسه و خانه در آموزش و پرورش در حال اجرا است که در قالب این طرح، تلاش می کنیم بچه ها و خانواده ها را با مسجد ارتباط دهیم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در قالب این طرح، سعی شده است تا ارتباط متقابل بین سه نهاد تربیتی یعنی مسجد، مدرسه و خانه را برقرار کنیم.

وی با اشاره به نقش مسجد در تقویت تاب آوری اجتماعی و سبک زندگی مسجدی گفت: آموزش و پرورش در حوزه آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی و کنترل برای کاهش آسیب های اجتماعی متمرکز است.

کاظمی ادامه داد: مرکز ثقل این موضوع داشتن مهارت های مختلف است و یکی از این مهارت ها تاب آوری در مقابل مسائل، حوادث و اتفاقات به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه است که فعالیت های زیادی در این حوزه آغاز کردیم و نتایج خوبی هم خواهد داشت.

برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

