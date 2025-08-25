به گزارش ایلنا از وبدا، صدیقه اسماعیل‌زاده متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اهمیت بیماری اندومتریوز اظهار داشت: این بیماری به‌صورت خاموش می‌تواند سال‌ها در بدن بانوان پیشرفت کند و در صورت عدم تشخیص به‌موقع، عوارض متعددی از جمله ناباروری را به همراه داشته باشد.این عضو هیات علمی دانشگاه با تأکید بر ضرورت شناخت علائم این بیماری افزود: از نخستین نشانه‌های اندومتریوز، دردهای دوره‌ای قاعدگی از حدود ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که معمولاً با افزایش سن شدت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل باید این دردها در سنین نوجوانی و جوانی جدی گرفته شده و بررسی‌های لازم توسط پزشک متخصص انجام شود.

رئیس مرکز باروری و ناباروری بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) بابل تصریح کرد: تشخیص زودهنگام و درمان اندومتریوز می‌تواند روند بیماری را کنترل کرده و شانس باروری را در بانوان افزایش دهد. در حالی‌که عدم تشخیص به‌موقع ممکن است در سال‌های باروری، مشکلات جدی و ناباروری ایجاد کند.

وی یادآور شد: اندومتریوز بیماری‌ای است که در آن بافتی مشابه لایه داخلی رحم در خارج از رحم رشد می‌کند و علاوه بر درد شدید قاعدگی، می‌تواند موجب خونریزی‌های غیرطبیعی و مشکلات باروری شود. این بیماری مزمن اما قابل کنترل است و با پیگیری به‌موقع، استفاده از درمان‌های دارویی یا جراحی‌های محدود می‌توان کیفیت زندگی و سلامت فردی بیماران را به میزان قابل توجهی ارتقا داد.

این پزشک با ذکر این نکته که مشکلات ناشی از اندومتریوز کیفیت زندگی زنان را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، اضافه کردن یک آنتی اکسیدان(ملاتونین) به درمان روتین موجب اکاهش درد لگنی و افزایش قابل توجه کیفیت خواب شد.