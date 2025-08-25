به گزارش ایلنا، مریم شیرانی از نتایج بررسی‌های اخیر مبنی بر سلامت محصولات غذایی فله‌ای خبر داد و گفت: برخی از کره‌بادام‌زمینی‌ها که در عطاری‌ها یا فروشگاه‌ها به‌صورت فله‌ای به فروش می‌رسند، ممکن است به دلیل‌عدم رعایت اصول بهداشتی، حاوی آلودگی‌های میکروبی، سموم قارچی خطرناک (مانند آفلاتوکسین) و حتی فلزات سنگین باشند.

این مقام مسئول افزود: تنها مصرف کره بادام زمینی‌های بسته‌بندی‌شده و دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو ایمن است و مصرف‌کنندگان باید از خرید محصولات فاقد مشخصات بهداشتی و نظارت‌شده اجتناب کنند.

شیرانی همچنین درباره خطرات محصولات تخمیری جدید، مانند کیمچی و کفیر، هشدار داد و اظهار کرد: این محصولات اگر در شرایط غیراستاندارد تولید شوند، می‌توانند حامل میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و سموم قارچی باشند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.

وی توصیه کرد: مصرف‌کنندگان به هنگام خرید هر نوع فرآورده تخمیری، چه سنتی و چه جدید، باید به برچسب‌های بهداشتی، شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا توجه کنند و از خرید محصولات فاقد نظارت سازمان غذا و دارو پرهیز کنند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو در پایان تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو انتخاب‌های آگاهانه است و هر محصول غذایی که ادعای سلامتی می‌کند، تنها زمانی قابل اعتماد است که تحت نظارت‌های بهداشتی و تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفته باشد.

