خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار مصرف محصولات غذایی فله‌ای بدون مجوز

هشدار مصرف محصولات غذایی فله‌ای بدون مجوز
کد خبر : 1677893
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو نسبت به خطرات جدی کره‌بادام‌زمینی‌های فله‌ای و فرآورده‌های تخمیری غیراستاندارد هشدار داد و تأکید کرد: تنها محصولات با پروانه بهداشتی سازمان غذا و دارو برای مصرف ایمن هستند.

به گزارش ایلنا، مریم شیرانی از نتایج بررسی‌های اخیر مبنی بر سلامت محصولات غذایی فله‌ای خبر داد و گفت: برخی از کره‌بادام‌زمینی‌ها که در عطاری‌ها یا فروشگاه‌ها به‌صورت فله‌ای به فروش می‌رسند، ممکن است به دلیل‌عدم رعایت اصول بهداشتی، حاوی آلودگی‌های میکروبی، سموم قارچی خطرناک (مانند آفلاتوکسین) و حتی فلزات سنگین باشند. 

این مقام مسئول افزود: تنها مصرف کره بادام زمینی‌های بسته‌بندی‌شده و دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو ایمن است و مصرف‌کنندگان باید از خرید محصولات فاقد مشخصات بهداشتی و نظارت‌شده اجتناب کنند. 

 شیرانی همچنین درباره خطرات محصولات تخمیری جدید، مانند کیمچی و کفیر، هشدار داد و اظهار کرد: این محصولات اگر در شرایط غیراستاندارد تولید شوند، می‌توانند حامل میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و سموم قارچی باشند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند. 

وی توصیه کرد: مصرف‌کنندگان به هنگام خرید هر نوع فرآورده تخمیری، چه سنتی و چه جدید، باید به برچسب‌های بهداشتی، شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا توجه کنند و از خرید محصولات فاقد نظارت سازمان غذا و دارو پرهیز کنند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو در پایان تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو انتخاب‌های آگاهانه است و هر محصول غذایی که ادعای سلامتی می‌کند، تنها زمانی قابل اعتماد است که تحت نظارت‌های بهداشتی و تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور