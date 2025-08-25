احترام به دانشجو بر همه ما واجب است

به گزارش ایلنا، عباس سروش در همایش روز باز دانشگاه با اشاره با سابقه نیم قرن حضور خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خطاب به داوطلبان کنکور گفت: دقیقاً نیم قرن قبل یعنی اول مهر ماه سال ۱۳۵۵ بنده در ۱۸ سالگی با شوق، ذوق و افتخار تمام وارد پلی تکنیک تهران شدم.

وی در ادامه تصریح کرد: نیم قرن پیش دانشکده‌ای در پلی تکنیک تهران نبود، بلکه تعداد انستیتوهای محدودی وجود داشت و حدود ۱۳۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل بودند. این در حالی است که در مهر ماه جاری حدود ۱۳۰۰ نو دانشجو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرش خواهیم کرد.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه حدود ۱۳ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، افزود: این آمار با توجه به اینکه در چه مقطعی از سال مد نظر باشد، معمولاً بین ۱۲ تا ۱۴هزار نفر در نوسان است.

سروش خاطر نشان کرد: امیدوارم برگزاری این جلسات به هدف داوطلبانی که قصد انتخاب دانشگاه مورد نظر را دارند، کمک کند. به عقیده من داوطلبان باید ابتدا رشته مورد نظر را انتخاب کنند بعد دانشگاهی که قصد تحصیل در آن را دارند. وظیفه ما اصرار به این موضوع نیست که داوطلبان کدام دانشگاه و کدام رشته را انتخاب کنند بلکه هدف ما ارائه مشاوره برای انتخاب درست است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: پلی تکنیک تهران که به مرور به دانشگاه صنعتی امیرکبیر تغییر یافت با ایده مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر که دارالفنون یا «خانه فن ها» را تاسیس کرده بود، راه اندازی شد. بر این اساس سابقه این دانشگاه به دارالفنون امیرکبیر برمی گردد که بعداً در سال ۱۳۰۷ یعنی حدود ۱۰۰ سال پیش هنرسرای عالی بر اساس دارالفنون تاسیس شد. در نهایت تحت عنوان پلی تکنیک در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد.

او افزود: بنده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در این دانشگاه گذراندم. شاید اگر سال ۱۳۶۹ مقطع دکتری مهندسی عمران در دانشگاه وجود داشت، این دوره را نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌گذراندم. اما مجبور شدم برای تحصیل به خارج از کشور بروم و پس از تحصیل با شور و با افتخار به وطن برگشتم و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هیئت علمی شدم. من به دانشجو، هیئت علمی و کارمند بودن در اینجا افتخار می‌کنم.

سروش به مهم‌ترین ویژگی‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و اظهار کرد: این دانشگاه چند ویژگی مهم دارد که دانشگاه‌های دیگر ندارند. بر این اساس بدون هیچ تعارفی عنوان می‌کنم که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاسیس رشته‌های جدید پیشتاز بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ سال پیش قبل از اینکه بحث دریا محوری و ایجاد تمدن در کنار آب که امروز نیز ما شاهد ناترازی‌های آب در فلات مرکزی هستیم، مطرح شود مرحوم دکتر سلیمی رئیس وقت دانشگاه و مرحوم دکتر نورپناه معاون مالی و اداری به فکر این افتادند که دانشکده کشتی‌سازی را در بندرعباس تاسیس کنند. امروزه یکی از پردیس‌های اقماری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس قرار دارد و پروژه‌ها و رشته‌های بسیار خوبی در آن وجود دارد.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ما از حدود ۳۰ سال قبل پردیسی در ماهشهر تاسیس کردیم که با صنایع نفتی و پتروشیمی ارتباط دارد و ما در این پردیس رشته‌هایی داریم که در مقاطع مختلف خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می‌دهد. علاوه بر این مهندسی پلیمر و مهندسی نساجی که امروزه جزو رشته‌های پرطرفدار است برای اولین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شد.

سروش جذب در بازار کار را یکی دیگر از ویژگی‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانست و گفت: اگر ما مطالعه میدانی داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که دانشجویان امیرکبیر به گونه‌ای تربیت شدند که بلافاصله جذب بازار کار شده و استخدام می‌شوند. بنابراین در این دانشگاه دانشجویان به دلیل وجود کارگاه‌های خوب و اساتیدی که علاوه بر آموزش و پژوهش در صنعت نیز تجربه دارند، علاوه بر دانستن تئوری، با مسائل علمی صنعت نیز آشنا هستند. بر این اساس اکثر کارفرمایان صنعتی اعم از بخش دولتی و خصوصی از فارغ التحصیلان دانشگاه راضی هستند.

وی همچنین تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جذب دانشجویان بین‌الملل و خارجی در رشته‌های مهندسی همواره پیشتاز بود. به طوریکه در حال حاضر ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که به زبان‌های فارسی یا بین المللی آموزش می‌بینند.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ التحصیلان خارجی را سرمایه کشور توصیف کرد و گفت: امروزه ما در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، یمن، سوریه، آفریقا و غیره فارغ التحصیلانی داریم که این افراد به دیپلماسی علمی در کشور کمک خواهند کرد.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شهادت دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: گرامی می‌داریم یاد عزیزانی که در رده‌های مختلف مهندسی یا رزمندگی از کشورمان دفاع کردند و من فکر کنم جزو دانشگاهی هستیم که سرانه شهدا در آن بالا است. بنابراین به این موضوع افتخار می‌کنم. اگر بنا است انسان جان ناقابل خو را در مواقع ضرورت اهدا کند چه بهتر که در راه مردم و وطن این اتفاق بیفتد.

سروش تاکید کرد: یکی از نتایج جنگ ۱۲ روزه این بود که خیلی از مسائل را فاش کرد. در این جنگ تحمیلی ما فارغ التحصیلان، دانشجویان و اساتیدی را از دست دادیم که به روان پاکشان درود می‌فرستم.

وی ادامه داد: حدود ۱۸ دانشکده، ۲۶ پژوهشکده و ۷ مرکز تحقیقات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعال است. در زمینه پژوهش نیز اساتید و فارغ التحصیلان این دانشگاه در مقیاس بین المللی می‌درخشند. از حدود ۵۲۰ عضو هیئت علمی که ما داریم ۲۰ عضو هیئت علمی جزو یک درصد برتر دانشمندان جهان هستند.

وی به رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه در رتبه‌بندی ISC یا رتبه‌بندی جهان اسلام همواره رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند.

سروش خاطر نشان کرد: از حدد ۱۳ هزار دانشجویی که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند تقریبا ۱۵۰۰ نفر در دوره دکتری، ۴۵۰۰ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد و مابقی در دوره کارشناسی تحصیل می‌کنند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: تلاش می‌کنیم در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها و توسعه فضای فیزیکی در دانشگاه برنامه‌هایی را تدوین کنیم.

وی ادامه داد به طور کلی دانشجو، محور دانشگاه است و اگر کارمند یا استادی در دانشگاه فعالیت می‌کند به دلیل وجود دانشجویان است. بر این اساس احترام دانشجو بر همه ما واجب است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی تاکید کرد: در پایان نصیحتی برای دانشجویان دارم و آن این است که قدر پدر و مادر خود را بدانید و تا زنده هستند در خدمتشان باشید. اگر در داخل کشور می‌مانید تا زنده هستند، خدمت کنید اگر هم برای تحصیل به خارج از کشور می‌روید برگردید تا هم خیر دنیا و هم خیر آخرت را ببینید.

انتهای پیام/