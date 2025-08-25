به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران درباره افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی گفت: تداوم این روند، پیامدهایی از جمله فرونشست گسترده و از مدار خارج‌شدن بخشی از منابع آبی را به دنبال داشته است.

وی افزود: در دوره آماری سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰، آبخوان تهران در مجموع ۱۵.۲۵ متر افت کرده است که فشار آب زیرزمینی را به شدت کاهش داده است.

محمدخانی گفت: مطالعات نشان می‌دهد آثار فرونشست در همه مناطق یکسان نیست و بیشترین شدت در محدوده جنوب‌غرب تهران به دلیل شرایط زمین‌شناسی و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به آمار رسمی وزارت نیرو اظهار کرد: در استان تهران، حدود ۳۷ درصد برداشت آبخوان به کشاورزی و ۸.۸ درصد به آبیاری فضای سبز اختصاص دارد و بخش شرب شهری ۴۴.۳ درصد و شرب روستایی ۳.۱ درصد سهم دارند.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه نیاز سالانه فضای سبز شهر تهران ۱۸۵ میلیون مترمکعب است گفت: به علت کاهش آبدهی چاه‌ها، با کسری ۳۰ میلیون مترمکعبی مواجه هستیم که این امر نتیجه حفر ۱۰۰ حلقه چاه عمیق در سال‌های اخیر توسط سازمان آب و محدودیت منابع آبی است.

وی در خصوص اینکه آخرین وضعیت چاه‌های فعال و خشک‌شده به چه صورت است گفت: از مجموع ۵۷۹ حلقه چاه، ۱۰۸ حلقه خشک شده است و ۱۰۱ حلقه فعال نیز در آستانه خشک‌شدن هستند که بیشترین تعداد چاه‌های خشک شده ۱۰ حلقه در مناطق ۱ و ۲۲ است و بیشترین تعداد چاه فعال نیز ۶۲ حلقه در منطقه ۲۰ تهران قرار دارد.

محمدخانی ضمن اشاره به اینکه ادامه این شرایط، آبیاری پایدار فضای سبز را غیرممکن می‌کند، گفت: برای مهار بحران کمبود آب، باید مدیریت مصرف و افزایش منابع جایگزین را به صورت همزمان در دستور کار قرار داد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به افزایش استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها برای آبیاری فضای سبز گفت: در پایان سال ۱۴۰۰، تنها ۹.۵ میلیون مترمکعب پساب در این بخش مصرف می‌شد که این رقم در پایان ۱۴۰۱ به ۱۹.۰۳ میلیون مترمکعب و در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۳ میلیون مترمکعب رسید. تا پایان سال ۱۴۰۳ پساب مورد استفاده به عدد ۵۶.۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با بیان دستاوردهای مهم در زمینه استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز تهران اظهار کرد: توسعه ۴۴.۵ کیلومتر خطوط انتقال پساب و افزایش ۱۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز طی سه سال، مجموع پساب مورد استفاده تا پایان سال ۱۴۰۲ را به ۲۳ میلیون مترمکعب رسانده است.

به گزارش شهر؛ سخنگوی شهرداری تهران در خصوص پروژه‌های مهم سال ۱۴۰۳ گفت: پروژه‌های خط انتقال پساب تصفیه خانه لواسان، فیروزبهرام، جنوب، شهرک اکباتان، زرگنده و قیطریه، شهرک شهید محلاتی، ششم آب شرق تهران و صاحبقرانیه انجام شده که طی اجرای آنها مجموعا ۱۲۹.۵ کیلومتر لوله گذاری شده است.

وی در پایان اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها، ۱۳ منطقه پایتخت تحت پوشش مستقیم شبکه پساب قرار خواهند گرفت که این دستاورد، بی‌سابقه است.

