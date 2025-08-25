اعلام وضعیت تابش پرتو فرابنفش در دو روز آینده

به گزارش ایلنا، خروجی مدل TUV نشان می‌دهد که در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه (۴ شهریور) مقدار شاخص پرتو فرابنفش برای تمام استان‌های کشور در محدوده کوچک‌تر از ۲ قرار خواهد گرفت. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در سیستان ‌و بلوچستان، کرمان (به ‌جز جنوب استان)، نیمه شرقی استان‌های خراسان جنوبی،‌ خراسان رضوی، جنوب یزد و شرق فارس مقدار این شاخص در محدوده ۷ تا ۱۱ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت. در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی اردبیل، گیلان، نیمه غربی کردستان، ایلام، کرمانشاه (به ‌جز شرق استان)، غرب لرستان و خوزستان (به ‌جز شمال شرقی استان) مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ مشاهده خواهد شد.

در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه مقدار شاخص پرتو فرابنفش در استان‌های چهارمحال و ‌بختیاری، شرق کهگیلویه ‌و بویراحمد، شمال و شرق فارس، غرب کرمان، جنوب یزد و جنوب و غرب اصفهان مقادیر شاخص به بیش از ۱۱ خواهد رسید. در سایر استان‌ها مقدار شاخص در محدوده ۷ تا ۱۱ مشاهده خواهد شد.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار شاخص نسبت به ساعات قبل کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌ها در محدوده ۲ تا ۵ و در جنوب شرقی سیستان ‌و بلوچستان در محدوده کوچک ‌تر از ۲ قرار خواهد گرفت.

وضعیت تابش پرتو فرابنفش طی چهارشنبه

بر اساس پیش ‌بینی صورت گرفته، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه (۵ شهریور) مقدار شاخص پرتو فرابنفش برای تمام مناطق کشور کوچک‌تر از ۲ خواهد بود. شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استان‌های شرقی کشور همراه با جنوب یزد و شرق فارس در محدوده ۷ تا ۱۱ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهند گرفت همچنین در آذربایجان شرقی و غربی، نیمه شمالی اردبیل، گیلان، سواحل غربی مازندران، غرب کردستان، کرمانشاه (به‌ جز شرق استان) ایلام، شرق لرستان و خوزستان مقادیر بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود.

مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه افزایش خواهد یافت و در چهارمحال و ‌بختیاری، شرق کهگیلویه ‌و بویراحمد، جنوب یزد، شمال و شرق فارس، جنوب و غرب اصفهان، غرب کرمان در محدوده بزرگ ‌تر از ۱۱ پیش‌بینی می‌شود. در سایر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۷ تا ۱۱ خواهد بود.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در تمام استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود. با این ‌حال در برخی نواحی پراکنده در شمال هرمزگان مقادیر کوچک‌تر از ۲ دور از انتظار نیست.

بنا به اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور این گزارش با اهداف پژوهشی به‌صورت روزانه (بجز روزهای تعطیل) توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تهیه و تولید می شود. علاقه‌مندان می توانند جهت دریافت آخرین نسخه بروزرسانی آن به تارنمای این پژوهشگاه به نشانی http://www.rimas.ac.ir مراجعه کنند.

شاخص فرابنفش بر اساس استانداردهای بین‌المللی در ۱۱ طبقه دسته‌بندی می‌شود. مقادیر بین صفر تا ۳ در محدوده ایمن یا «سبز» قرار دارند و قرار گرفتن در معرض تابش در این بازه، حتی برای تولید ویتامین D نیز مفید است اما از عدد ۴ به بالا، توصیه می‌شود افراد از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و کلاه لبه‌دار استفاده کنند. شاخص‌های ۶ و ۷ تابشی شدید را نشان می‌دهند که می‌تواند موجب آفتاب‌سوختگی و آسیب پوستی شود و از شاخص ۸ به بالا خطرات جدی برای سلامت انسان به همراه دارد و عدد ۱۱ نیز خطرناک‌ترین میزان برای سلامت انسان است.

