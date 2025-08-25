رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران اعلام کرد:
قصد گروهی سودجو برای تصاحب ملکی ارزشمند به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از موفقیت این مرکز در یکی از پروندههای مهم مربوط به مقابله با زمینخواری و جعل اسناد خبر داد.
به گزارش ایلنا، در این پرونده، یک گروه سودجو قصد داشت ملکی ارزشمند به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را با استفاده از اسناد جعلی و ساختگی، از مالکیت شهرداری خارج کند.
مقداد محتشم آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: این گروه با جعل مبایعهنامه و اخذ رأی داوری و سپس طرح دعوای حقوقی، در مراحل اولیه موفق به اخذ رأی قضایی به نفع خود شده بودند. با این حال، کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری با بررسی دقیق و تخصصی موضوع، پی به جعل اسناد بردند و پرونده را در مسیر قانونی پیگیری کردند.
به گفته وی، پیگیریهای مستمر مرکز حقوقی، منجر به صدور رأی قطعی به نفع شهرداری تهران شد و این اقدام از زمینخواری ملک مورد نظر جلوگیری کرد. همچنین، با پیگیریهای کیفری، عضو اصلی گروه زمینخواری دستگیر و روانه زندان شد.
به گزارش شهر، رئیس مرکز حقوقی با اشاره به شگردهای پیچیده این گروه گفت: آنها با استفاده از ظرفیتهای قانونی و توسل به آرای داوری هدایتشده، قصد زمینخواری داشتند که خوشبختانه با هوشیاری کارشناسان ، از این اقدام جلوگیری به عمل آمد.
محتشم آرا در پایان از همکاران خود در مرکز حقوقی و همچنین موسسه فناوران شهر در این پرونده مهم، تشکر کرد و افزود که پیگیریهای کیفری برای مجازات سایر عوامل دخیل در این پرونده ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.