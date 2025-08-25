فراخوان دریافت نظرات برای تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این معاونت مطابق بند (ج) ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است تا «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را تدوین و اجرا کند.

این برنامه، پیشتر به همت سازمان برنامه و بودجه ذیل برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها، به ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی واگذار شد.

در این راستا، جزییات ۱۵ سرفصل تقسیم کار ملی هوش مصنوعی با حضور حسین افشین؛ معاون علمی رئیس‌جمهور در دومین جلسه کمیته تخصصی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی بررسی شد.

همچنین مقرر شد ۱۵ سرفصل تقسیم کار ملی در «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با نخبگان کشور به گفت‌وگو گذاشته شود.

از این رو، علاقه‌مندان می‌توانند ضمن مطالعه پیوست این برنامه، تا پنج شهریورماه دیدگاه‌های خود را به ایمیل pr@isti.ir ارسال کنند.

