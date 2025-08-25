به گزارش ایلنا، در پی انتشار اخباری در فضای رسانه‌ای کشور طی روز‌های اخیر، مبنی بر افزایش بخار از دهانه آتشفشان دماوند، روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور امروز اعلام کرد: براساس گزارش‌های دریافتی از معاونت زمین‌شناسی این سازمان، پدیده مذکور در چارچوب رفتار طبیعی آتشفشان دماوند ارزیابی می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر فعال‌شدن قریب‌الوقوع آن مشاهده نشده است. همچنین، بررسی داده‌های لرزه‌نگاری سه‌ماهه اخیر نیز نشان می‌دهد که رخداد لرزه‌ای قابل‌توجهی در ارتباط با این پدیده ثبت نشده است.

این سازمان اعلام کرد: هر از گاهی اخباری مبنی بر افزایش چشمگیر خروج بخارات از قله آتشفشان دماوند در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود که برای اطلاع علاقه‌مندان به این موضوع، مطالبی به شرح ذیل ارائه شده است.

طبق گزارش این سازمان، آتشفشان دماوند آتشفشانی جوان و خفته است که هیچگونه گزارش تاریخی از فعالیت آتشفشانی از آن موجود نیست. با وجود این، نشانه‌هایی از خاموش نبودن آن شامل خروج بخارات و وجود چشمه‌های آبگرم در پیرامون آن مشاهده می‌شود.

روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: از آنجایی که در این منطقه درجه زمین گرمایی بالا است، آب‌های نفوذ یافته از سطح زمین نسبت به مناطق با درجه زمین گرمایی معمولی، در مسیری کوتاه‌تر به سرعت گرم می‌شوند و از طریق شکستگی‌ها و درز و شکاف‌های موجود در سنگ‌ها به سطح زمین راه می‌یابند.

بر این اساس، با توجه به این که آتشفشان دماوند آتشفشانی خاموش به شمار نمی‌آید، خروج دود و بخار از آن پدیده‌ای عادی است. البته در گذشته مقدار خروج این بخارات دارای تغییراتی بوده و گه‌گاه افزایش شدت خروج مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به افزایش خروج دود و بخار از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به مدت چند ماه اشاره کرد.

هفته گذشته تصویری از قله دماوند در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد گاز یا بخار از این قله به آسمان متصاعد می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران هم اعلام کرد: هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت آتشفشانی این قله دیده نشده و مشخص نیست تصویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته مربوط به چه بازه زمانی است.

انتهای پیام/