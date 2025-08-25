معاون سازمان بهزیستی اعلام کرد:
۸۰۰ هزار تومان؛ کمک هزینه رفاهی کارکنان شیفتهای شبانهروزی شیرخوارگاهها
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش ۵۰ درصدی یارانه و کمک هزینه نگهداری کودکان در مراکز شبانهروزی غیردولتی خبر داد و گفت: رفاهیات کارکنان شیفتهای شبانهروزی شیرخوارگاهها نیز تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسوی چلک اظهار کرد: برای اولین بار در سازمان بهزیستی کشور، یارانه نگهداری کودکان در مراکز شبانهروزی غیردولتی در گروههای سنی مختلف، ۵۰ درصد افزایش یافته و بر اساس دستور رئیس سازمان بهزیستی و تأمین اعتبار لازم، این تخصیص جدید به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: بر این اساس، کودکان زیر ۱۲ سال که پیش از این ماهانه ۴ میلیون تومان یارانه دریافت میکردند، اکنون ۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد همچنین کودکان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که قبلاً ۵ میلیون تومان میگرفتند، ۷ میلیون تومان دریافت میکنند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اضافه کرد: مراکز شاملسازی که کودکان بیسرپرست و معلول را نگهداری میکنند نیز به ازای هر نفر ۸ میلیون تومان سرانه دریافت خواهند کرد.
موسوی چلک ادامه داد: به همین نسبت، کمک هزینه ماهیانه کودکانی که درون خانوادهها نگهداری میشوند هم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: علاوه بر این، همه کارکنان مراکز شیرخوارگاههای بهزیستی به دلیل حساسیت کاری بالا و ارائه خدمات شبانهروزی به گروههای سنی خاص که شامل مراقبت، نگهداری، تغذیه و رسیدگی بهداشتی میشود و کاری بسیار طاقتفرساست مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
موسوی چلک گفت: با رویکرد رئیس سازمان بهزیستی نسبت به ارتقای منزلت اجتماعی کارکنانی که مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند، رفاهی ویژهای برای آنان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که علاوه بر کمکهای رفاهی معمول که از سوی ستاد سازمان بهزیستی به تمام کارکنان استانها پرداخت میشود، مبلغی اضافه با افزایش حدود ۸۰ درصدی به صورت طبقهبندی شده تخصیص یافته است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: به این ترتیب، کارکنانی که در شیفتهای شبانهروزی شیرخوارگاهها خدمت میکنند، حدود ۸۰۰ هزار تومان و پرسنل اداری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش رفاهی خواهند داشت که از شهریور اعمال خواهد شد؛ این طرح ویژه شامل حدود ۸۰۰ نفر از پرسنل شیرخوارگاهها اعم از کادر شیفت، مدیران، مددکاران، روانشناسان، کادر اداری و مربیان شبانهروزی میشود.