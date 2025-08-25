تکمیل زیرساختهای سامانه جامع املاک و مستغلات/ بهرهبرداری طی هفتههای آتی
شهردار تهران در نشستی با مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری، ضمن دریافت گزارش عملکرد و برنامههای آتی، سیاستهای موثر بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از شهر، نشست شهردار تهران با مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری، در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برگزار شد.
در این نشست، «شهردار تهران»، «معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری»، «مدیران کل حوزه معاونت» و «مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه» و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در جلسه اخیر حضور داشتند.
در بخش ابتدایی جلسه، مدیران ارشد معاونت مالی و اقتصاد شهری، به تفکیک گزارش عملکردی از فعالیتهای حوزه مسئولیتشان ارائه دادند و درباره چشمانداز، برنامهها و ملاحظات اجرایی مجموعههای تحت مدیریت خود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه، معاون شهردار تهران، راهاندازی و بهرهبرداری مطلوب از «سامانه جامع املاک و مستغلات» شهرداری تهران را از دغدغههای شهردار محترم تهران برشمرد و از تکمیل زیرساختهای آن، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، ظرف هفتههای آتی خبر داد.
به گفته محمدعلینژاد، همه ارکان معاونت مالی و اقتصاد شهری، بر پشتیبانی لازم از پروژههای اولویتدار تهران تمرکز داشته و بر اساس دستور شهردار تهران، تأمین منابع مالی لازم و رفع گلوگاههای اجرایی پروژههای مذکور در دستور کار قرار دارد.
در بخش دیگری از جلسه مذکور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، ضمن تسلیت ایام سوگواری اهل بیت (ع)، راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان شهرداری تهران را عامل افزایش شفافیت، صیانت از داراییهای شهر و تسریع در خدمترسانی به شهروندان برشمرد.
به گفته زاکانی، پیشگیری از بروز هرگونه اختلال و خرابکاری در عملکرد سامانههای خدمترسان، نیازمند ملاحظات و کنترلهای لازم است که باید در فرآیند طراحی و راهاندازی سامانه املاک شهرداری تهران نیز به آن توجه شده و پیشبینیهای لازم صورت گیرد.
در ادامه، شهردار تهران با اشاره به ضرورت توجه به ایجاد کاربردهای متعدد در پروژههای شهری، بر اهمیت رعایت دستورالعملهای پدافند غیرعامل و همچنین تعریف و طراحی پروژهها، مبتنیبر نیاز شهروندان و نیازسنجی آتی شهر اشاره کرد.
زاکانی بر اهمیت ایجاد کارگروههایی متناسب با نیازهای شهروندان و اقتضائات تهران تأکید کرد تا پروژههایی را در راستای ایجاد آرامش شهروندان و خدمت به مردم تعریف و به سرعت عملیاتی کنند.
به گفته شهردار تهران، باید مولدسازی داراییها و ظرفیتهای مدیریت شهری برای استفاده چند جانبه از اموال، املاک و داراییهای شهر در اولویت قرار بگیرد و با مشارکت شهروندان و استفاده از طرحهای نوین مولدسازی، معماری، هویت و چهره شهر ارتقاء پیدا کند.