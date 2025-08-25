وقوع ۸۰ زایمان موفق در آمبولانس/ بازگشت ۱۳۰۰ بیمار ایست قلبی به زندگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمداسماعیل توکلی؛ رئیس اورژانس تهران صبح دوشنبه ۳ شهریور ماه در نشست خبری، اظهار کرد: ایام هفته دولت را به خدمتگزاران شریف مردم و همچنین به همکاران خود در اورژانس به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس و عبور از نیم قرن شکل‌گیری این سازمان ارزشمند در ارائه خدمت به مردم شریف ایران عزیز تبریک می گویم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ در استان تهران بیش از ۳ میلیون تماس مددجویان پاسخ داده شد و از میان این تماس‌ها، نزدیک به یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار مأموریت استخراج گردید. تقریباً ۲۵ درصد مأموریت‌های کل کشور در استان تهران انجام می‌شود. در سال گذشته بیش از ۱۸۱ هزار مأموریت ترافیکی صورت گرفت که متأسفانه با رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ همراه بود.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۴، تا این لحظه ۵۱۵ هزار مأموریت انجام شده که در میان آن‌ها ۹۰ هزار مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی است.

توکلی درباره خدمات حوزه پیش بیمارستانی، تصریح کرد: در سال گذشته در حوزه پیش‌بیمارستانی، نزدیک به ۸۰ مورد زایمان موفق در آمبولانس‌ها ثبت گردید و بیش از ۱۳۰۰ بیمار دچار ایست قلبی نیز به زندگی بازگشتند که این امر برای ما مایه افتخار است. بیشترین مأموریت‌های حوزه هوایی نیز در استان تهران انجام می‌شود که در سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ پرواز امدادی صورت گرفت که آن را نیز افتخار خود می‌دانیم.

وی با اشاره به خدماتی که در ایام اربعین ارائه شده است، گفت: در ایام اربعین و روزهای پایانی صفر، به عنوان بازوی اجرایی حوزه سلامت، بیش از ۳ هزار بیمار و مصدوم در مرز مهران و شلمچه و همین طور در مشهد مقدس خدمات دریافت کردند. از این تعداد بیش از ۲۰۰۰ نفر در مرز مهران و نزدیک به ۶۰۰ نفر در مشهد مقدس بودند.

رئیس اورژانس استان تهران تاکید کرد: ما در تلاش هستیم که برای نخستین بار در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی، کاهش تصدی‌گری دولت را محقق کرده و خدمات را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم. اسناد بالادستی فراوانی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم بتوانیم این هدف را اجرایی کنیم تا خدمات ارائه‌شده به مردم هم از نظر کیفیت و هم کمیت ارتقا یابد و در عین حال هزینه کمتری برای دولت داشته باشد.

او اضافه کرد: در این راستا کارهای علمی ارزشمندی انجام شده و با طرح موفق «اورژانس یار حرفه‌ای پیشرو» که در حال حاضر روزانه حدود ۱۷۰۰ و ماهانه نزدیک به ۱۰ هزار مأموریت انجام می‌دهد، توانستیم هزینه‌های راه‌اندازی پایگاه و انجام مأموریت را تا ۶۰ درصد کاهش دهیم.

توکلی افزود: همچنین رضایتمندی مردم از خدمات حاکمیتی اورژانس پیش‌بیمارستانی ۹۶.۲ درصد ارزیابی شده، اما در طرح «اورژانس یار حرفه‌ای پیشرو» که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت اجرا می‌شود، رضایتمندی به حدود ۹۹ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده موفقیت مسیر انتخابی ما و حرکت به سمت اورژانس یکپارچه و غیردولتی است که ثمرات بسیار مطلوبی خواهد داشت.

توکلی خاطر نشان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۶ پایگاه اورژانس جدید در استان تهران راه‌اندازی شد و سهم عمده‌ای از خدمات اورژانس‌های جاده‌ای ما افزایش یافت. توسعه «اورژانس دونده» در مناطق پرجمعیت و پرتراکم نیز صورت گرفته و طرح موفق «گلاسکو ۲۴۷» به‌طور یکپارچه در سراسر استان اجرا شد. همچنین برای نخستین بار «اورژانس عشایر» در دشت لار با راه‌اندازی چهار پد فرود بالگرد و استقرار ناوگان امدادی شکل گرفت که این نیز از دستاوردهای ارزشمند ما محسوب می‌شود.

در ادامه او با اشاره به خدمات اورژانس تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز قریب به ۳هزار نفر در استان تهران خدمات دریافت کردند. متأسفانه در این مدت پنج دستگاه آمبولانس، دو پایگاه اورژانس و مرکز پیام شهریار آسیب دید اما خوشبختانه کمتر از ۱۲ ساعت به چرخه پاسخگویی بازگشت. حدود ۶۰ نفر از همکاران ما دچار مشکلات جسمانی از جمله آسیب شنوایی شدند اما هیچ شهیدی در میان همکاران نداشتیم. اورژانس در ۲۹۳ نقطه در کنار مردم عزیز حضور داشت.

او با اشاره به اورژانس بانوان افزود: در حوزه اورژانس بانوان، هم‌اکنون هفت پایگاه فعال در استان تهران داریم. هدف‌گذاری بر ایجاد ۲۰ پایگاه بانوان است و بخشی از فارغ‌التحصیلان خانم در حال گذراندن دوره‌های لازم هستند. در صورت مساعد بودن شرایط، سه پایگاه جدید بانوان نیز در دو تا سه ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.

وی در خصوص خشونت علیه نیروهای اورژانس، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار مأموریت انجام‌شده، صرفاً حدود ۳۰۰ مورد شکایت ثبت شد که عددی بسیار ناچیز است. از این میان نیز فقط ۶۰ مورد شکایت اثبات شده بود.

او اضافه کرد: در زمینه ضرب‌وشتم نیز خوشبختانه با همکاری قوه قضاییه و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، به جد پای کار هستند. تعداد این موارد بسیار اندک است و در موارد خاص توسط اراذل و اوباش این کار انجام می شود که در صورت وقوع، بلافاصله پیگیری قضایی انجام می‌شود. برخی از این افراد همچنان در بازداشت هستند یا محکوم به پرداخت دیه و جرایم نقدی شده‌اند. ما در برابر هتک حرمت سازمان و لباس اورژانس به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.

توکلی درخصوص میانگین زمان رسیدن آمبولانس در استان تهران گفت: میانگین زمان رسیدن آمبولانس در استان تهران، به‌ویژه کلانشهر تهران، حدود ۱۷ دقیقه است. در سال‌های گذشته این زمان ۲۵ دقیقه بود که در مقطعی به ۱۵ دقیقه کاهش یافت، اما به دلیل شرایط تحمیل‌شده، دوباره به ۱۷ دقیقه بازگشت. در حوزه ناوگان موتورلانس، این زمان به کمتر از ۱۲ دقیقه رسیده است. باید توجه داشت وقتی صحبت از میانگین می‌کنیم، قطعاً برخی مأموریت‌ها فراتر از این عدد خواهد بود.

