افتتاح انبار استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی در زاهدان

به گزارش ایلنا، این انبار با هدف دپوی اقلام دارویی و تجهیزات حیاتی و ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مدیریت بحران‌ها ایجاد شده است. مهدی پیرصالحی در این مراسم، ذخیره‌سازی راهبردی دارو و تجهیزات را گامی مهم در تضمین دسترسی عادلانه و پایدار بیماران به داروهای حیاتی دانست.

همچنین در ادامه این برنامه، یک دستگاه خودروی عملیاتی KMC از سوی رییس سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و دارو زاهدان اهدا شد. این خودرو با هدف ارتقای توان نظارتی و عملیاتی در حوزه‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، پیرصالحی در این آیین بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های نظارتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تأکید کرد و این اقدام را نشانه عزم جدی وزارت بهداشت برای صیانت از سلامت جامعه عنوان نمود.

