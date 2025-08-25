طی این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و در برخی نقاط هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

در سه روز آینده شرق دریای عمان و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد و از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.