مدیرکل قرآن، عترت و نماز:
برنامه «نور چشم» با استفاده از هوش مصنوعی به سؤالات شرعی دانشآموزان پاسخ میدهد
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: برای سال تحصیلی آینده، برنامهای کاربردی با عنوان نور چشم، طراحی شده که در مهرماه رونمایی خواهد شد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی به سؤالات شرعی دانشآموزان پاسخ میدهد و امکان خودارزیابی نماز را برای آنان فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، نشست خبری میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اصحاب خبر، رسانه، مطبوعات و فعالان فضای مجازی پیرامون برگزاری ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی به میزبانی استان سمنان، در مرکز آموزشیرفاهی فرهنگیان برگزار شد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ششمین اجلاسیه نماز دانشآموزی کشور پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی استان سمنان در اردوگاه شهید کلاهدوز شهمیرزاد برگزار میشود، اظهار داشت: این اجلاس در واقع فرصتی برای شناسایی و معرفی الگوهای موفق در حوزه اقامه نماز در مدارس سراسر کشور است.
وی با اشاره به شعار اجلاسیه مبنی بر نماز نسل نو و رسالت نو، افزود: در پایان این اجلاس از ۶۰ فعال برتر نماز دانشآموزی تجلیل خواهد شد و الگوهای موفقِ شناساییشده در اختیار مدارس قرار میگیرند تا بهعنوان نمونههای عملی مورد استفاده قرار گیرند.
باقری با اشاره به نتایج یک نظرسنجی از دانشآموزان، خاطرنشان کرد: بر اساس این نظرسنجی که ۱۲۳ هزار دانشآموز در آن شرکت کردند، ۴۶ درصد دختران و ۴۱ درصد پسران به دلیل بیحوصلگی و سستی در نماز جماعت مدارس شرکت نمیکنند که نشاندهنده نیاز به تمرکز بر مقوله انگیزش و معرفتافزایی است.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش، حضور برنامهریزیشده و هدفمند ائمه جماعات در مدارس را بینظیر دانست و گفت: برای سال تحصیلی آینده، برنامهای کاربردی با عنوان نور چشم، طراحی شده که در مهرماه رونمایی خواهد شد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی به سؤالات شرعی دانشآموزان پاسخ میدهد و امکان خودارزیابی نماز را برای آنان فراهم میکند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فضای نمازخانههای مدارس، تصریح کرد: بر اساس آمارها، ۶۹ درصد مدارس کشور نمازخانه دارند و کمتر از ۱۰ درصد فاقد فضای مناسب برای اقامه نماز هستند و در پروژههای جدید بههمت سازمان نوسازی مدارس، هیچ مدرسهای بدون نمازخانه تحویل داده نمیشود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان سخنانش با قدردانی از میزبانی استان سمنان در ایندوره، از حضور وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای عالی و ستاد اقامه نماز و روسای ادارات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش سراسر کشور در این اجلاس خبر داد و افزود: این رویداد ملی، فرصتی برای نمایش ظرفیتها و دستاوردهای مدارس در ترویج فرهنگ اقامه نماز است.