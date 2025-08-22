رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد:
نوسازی ناوگان با ۱۱۰۰ دستگاه آمبولانس
رئیس سازمان اورژانس کشور، در جریان سفر به نیشابور و دیدار با هیاترئیسه دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان، از مجموعهای اقدامات ملی و محلی خبر داد که در آستانه پنجاهسالگی اورژانس، چهره این بخش حیاتی نظام سلامت را دگرگون خواهد کرد.
نوسازی ناوگان با ۱۱۰۰ دستگاه آمبولانس
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نوسازی گسترده ناوگان گفت: تاکنون قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بسته شده و طی سه سال آینده ۷۰۰ دستگاه دیگر نیز وارد خواهد شد. همچنین با مجوز سران قوا، ۴۰۰ دستگاه آمبولانس از محل اعتبارات خارجی، از جمله سازمان جهانی بهداشت، تأمین میشود.
او همچنین افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس توسط خیرین داخلی و خارجی خریداری و به اورژانس اهدا شده است.
سهم نیشابور از حمایتهای اورژانس کشور
میعادفر با اشاره به شرایط اورژانس ۱۱۵ نیشابور، از اختصاص سه دستگاه موتورلانس به این شهرستان خبر داد که بهزودی خریداری و تحویل خواهد شد. همچنین، اورژانس کشور نیمی از هزینه خرید بیسیم دیجیتال را تقبل میکند تا مشکل ارتباطی پایگاهها برطرف شود.
وی همچنین از تداوم پیگیریها برای تأمین آشیانه و فعالیت بالگرد اورژانس نیشابور و تأمین ۳۰ درصد هزینه ساخت ساختمان مرکزی اورژانس و تعمیرگاه مرکزی این شهرستان از سوی اورژانس کشور خبر داد. همچنین قرار است از ظرفیت نمایندگان مجلس و خیرین نیز برای تکمیل این پروژهها بهره گرفته شود.
چشمانداز پنجاهسالگی اورژانس
میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد که پنجاهسالگی اورژانس با خبرهای خوش برای پرسنل، تجهیزات و ناوگان همراه باشد و تأکید کرد: اورژانس کشور در کنار مردم و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خواهد بود تا خدماتی سریعتر، مطمئنتر و انسانیتر ارائه شود.