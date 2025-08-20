تفاهمنامه اجرایی ۳۰ روز بیمه معلمان مدارس غیردولتی هفته آینده عملیاتی میشود
رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از امضا تفاهمنامه اجرایی شدن ۳۰ روز بیمه معلمان مدارس غیردولتی در هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در نشست خبری سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: اجلاس رؤسای آموزشوپرورش سراسر کشور با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، همگرایی و همافزایی با شرکای آموزشوپرورش چه درون و چه برون آن و توانمندسازی مدیران برای اجرای برنامهها از جمله آغاز سال تحصیلی برگزار میشود.
وی با تأکید بر توجه به معلم و دانشآموز در فرایند یاددهی _ یادگیری، گفت: ۱۱ منطقه آموزشوپرورش در مناطق آزاد قرار دارند که از بخش مسئولیت اجتماعی آنها برای بهبود فرایند آموزشوپرورش استفاده میکنند.
محمودزاده ادامه داد: ۳۰ ساعته شدن معلم مدارس غیردولتی از جمله اقداماتی است که در هفته آینده محقق میشود و قرار است با حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی تفاهمنامهای برای ۳۰ روز اجرا شدن بیمه معلمان مدارس غیردولتی امضا شود.
وی از ابلاغ آییننامه مدرسه مجازی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی با محوریت هوش مصنوعی در سال جدید انجام میشود که آموزش به ۳۰ درصد معلمان آغاز شده است. همچنین آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان را در برنامه امسال داریم.
معاون وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: کارگروه تحول ایجاد شده و در ۳۰ درصد مدارس غیردولتی آموزشها انجام شده است و ۵۰۰ راهبر آموزش دادیم که به ازای هر ۲۰ مدرسه، یک راهبر است. تحول در کلاس درس نیز با عنوان شمیم با همکاری معاونت آموزش متوسطه اجرا میشود.
محمودزاده به استفاده از خلاقیت مدارس غیردولتی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: امسال نیز طرح آفرینو اجرا میشود که ۱۷ هزار طرح به دبیرخانه ارسال شده است و این در حالی است که در سال گذشته ۶ هزار طرح ارائه شد.
وی با تأکید بر تداوم توجه به آموزشگاههای زبان خارجی، گفت: تلاش میکنیم محتوای آموزشگاهها متناسب با برنامهها و اهداف آموزشوپرورش باشد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی از مدیریت مجوزها برای آموزش زیر ۲۰ سال خبر داد و اظهار کرد: سعی بر این بود همه مؤسسات غیرمجاز پلمب شوند و مجوزهای سایر دستگاههای به آموزشگاههای زیر ۲۰ سال سازماندهی شود.