خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلوگیری از مازوت‌سوزی نیروگاه شازند در دستور کار قرار گرفت

جلوگیری از مازوت‌سوزی نیروگاه شازند در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1675897
لینک کوتاه کپی شد.

مازوت‌سوزی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا منطقه شازنددر استان مرکزی، محور اصلی جلسه اخیر مسئولان استانی و ملی بود.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاونان و نمایندگان وزارت نفت و وزارت نیرو، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، موضوع تأمین سوخت نیروگاه در فصل سرما و ضرورت جایگزینی مازوت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند نسبت به تأمین سوخت مناسب شامل گاز طبیعی و LPG برای نیروگاه شازند اقدام کنند.

مسئولان حاضر با تأکید بر آثار زیان‌بار آلایندگی مازوت بر سلامت شهروندان و محیط زیست، جلوگیری از مصرف این سوخت آلاینده را مطالبه جدی مردم استان مرکزی دانستند و تأمین سوخت استاندارد را اقدامی ضروری برای بهبود کیفیت هوای منطقه بیان کردند.

به گزارش صدا و سیما، استمرار این جلسات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکار‌های پایدار برای تأمین انرژی نیروگاه‌ها و در عین حال حفظ حقوق زیست‌محیطی مردم باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور