به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاونان و نمایندگان وزارت نفت و وزارت نیرو، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، موضوع تأمین سوخت نیروگاه در فصل سرما و ضرورت جایگزینی مازوت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند نسبت به تأمین سوخت مناسب شامل گاز طبیعی و LPG برای نیروگاه شازند اقدام کنند.

مسئولان حاضر با تأکید بر آثار زیان‌بار آلایندگی مازوت بر سلامت شهروندان و محیط زیست، جلوگیری از مصرف این سوخت آلاینده را مطالبه جدی مردم استان مرکزی دانستند و تأمین سوخت استاندارد را اقدامی ضروری برای بهبود کیفیت هوای منطقه بیان کردند.

به گزارش صدا و سیما، استمرار این جلسات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکار‌های پایدار برای تأمین انرژی نیروگاه‌ها و در عین حال حفظ حقوق زیست‌محیطی مردم باشد.

انتهای پیام/