در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
امتناع شورای شهر تهران از برخورد قهری با پاساژ علاءالدین
عضو شورای شهر تهران درباره مخالفت شورای شهر با تعطیلی پاساژ علاءالدین توضیح داد: در شرایط اقتصادی امروز، تعطیلی ساختمان و برخورد قهری میتواند تبعات اجتماعی و روانی سنگینی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مدیریت شهری تلاش دارد با تدابیر موجود از ایجاد چنین نگرانیهایی برای مردم جلوگیری کند.
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اختلاف نظر شهرداری و شورای شهر درباره پاساژ علاءالدین گفت: به نظر من موضوع به هیچ عنوان بنبست محسوب نمیشود. یکی از مسائل اصلی مربوط به عدم تأمین پارکینگ در ساختمان علاءالدین است که در حوزه شهرسازی اهمیت زیادی دارد. همچنین برخی موضوعات ایمنی نیز مطرح است.
وی افزود: تا حدودی مالک ساختمان برای رفع ناایمنیها اقدام کرده، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد. با این حال بخشی از موارد بحرانی برطرف شده است.
ساختمان باید تابع قانون باشد تا مشکلات رفع شود
وی درباره تأمین ایمنی پاساژ توضیح داد: در هر صورت، مالک موظف است نسبت به دریافت تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی اقدام کند. در خصوص مسائل شهرسازی نیز باید هر چه سریعتر یا نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند یا جرایم مربوطه را پرداخت نماید تا شهرداری بتواند برای تأمین پارکینگ در آن محدوده اقدام کند. ساختمان باید تابع قانون باشد تا مشکلات رفع شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تخلفات حوزه شهرسازی در این زمینه کاملاً بر عهده مالک است. نقش شورای شهر و شهرداری صرفاً تضمین این موضوع است که ایمنسازی براساس استانداردهای لازم انجام گیرد. در نهایت این مالک است که هنگام ساخت ساختمان باید اصول ایمنی را رعایت کرده و بر اساس ضوابط شهرسازی، بنا را آماده کند.
بابایی با در نظر گرفتن هشدارهای آتشنشانی درباره آسیبپذیر بودن ساختمان پاساژ گفت: بخشی از ناایمنیهایی که از سوی سازمان آتشنشانی اعلام شده بود ــ از جمله مشکلات مربوط به آسانسورها، مسیرهای فرار و سیمکشیهای غیراستاندارد ــ توسط مالک برطرف شده است.
موضوع نمای ساختمان بیش از یک سال و نیم به طول انجامید
وی افزود: با این حال، موارد دیگری از ناایمنی همچنان وجود دارد. از جمله موضوع نمای ساختمان که بیش از یک سال و نیم به طول انجامید و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. مدیریت شهری در تلاش است تا مالک را ملزم کند این اقدامات در اسرع وقت اجرایی شود تا ساختمان به شرایط ایمن نزدیک گردد.
در صورتی که خطر جدی تشخیص داده شود، شهرداری ناگزیر خواهد بود از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با ساختمان استفاده کند
بابایی تاکید کرد: هدف ما تعطیلی ساختمان یا ایجاد اختلال در فعالیتهای مالک و مستأجران نیست. بلکه با الزام مرحلهبهمرحله مالک به اجرای اقدامات ایمنسازی، سعی داریم مشکلات به تدریج برطرف شود. البته در صورتی که خطر جدی تشخیص داده شود، شهرداری ناگزیر خواهد بود از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با ساختمان استفاده کند.
عضو شورای شهر تهران درباره علت طولانی شدن زمان پیگیری مسائل مربوط به پاساژ علاءالدین، گفت: بخشی از ناایمنیها بهگونهای بوده که برطرفسازی آنها نیازمند زمان بوده است و باید این زمان اختصاص داده میشد. همانطور که پیشتر اشاره کردم، برخی از موارد ایمنی رفع شده است، اما نکته اصلی اینجاست که دغدغه مهم ما فعالیت اقتصادی کسبهای است که در این پاساژ مشغول کار هستند.
اگر این نگرانی وجود نداشت، برخورد قهری میتوانست از همان ابتدا انجام شود
وی افزود: در غیر این صورت، اگر این نگرانی وجود نداشت، برخورد قهری میتوانست از همان ابتدا انجام شود. با این حال، موارد بحرانی تاکنون رفع شده و باید باقی موارد نیز برطرف گردد.
بابایی خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که حتیالامکان با الزام مالک به رعایت مقررات و انجام اصلاحات، مشکل بهتدریج حل شود. البته در شرایط اقتصادی امروز، تعطیلی ساختمان و برخورد قهری میتواند تبعات اجتماعی و روانی سنگینی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مدیریت شهری تلاش دارد با تدابیر موجود از ایجاد چنین نگرانیهایی برای مردم جلوگیری کند.