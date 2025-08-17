بهانهتراشی اپراتورها برای جمع آوری دکلهای غیرمجاز
رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به نصب غیرمجاز دکلها و آنتنهای غیرمجاز اعلام کرد که هزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکلها و آنتنهای غیرمجاز در سطح شهر داریم.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دکلها و آنتنهای غیرمجاز مخابراتی در تهران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکلها و آنتنهای غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم و حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانههای مختلف از اجرای این آرا سرباز زدهاند؛ یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲ روزه؛ در حالی که سالهاست به اپراتورها ابلاغ شده که نسبت به اصلاح این دکلها و آنتنها اقدام شود.
وی ادامه داد: بخش زیادی از این دکلها و آنتنها در محلهای غیرمجاز نصب شدهاند که حتی برای سلامت شهروندان نیز مضر است چرا که فاصلههای استاندارد با منازل مردم رعایت نشده است؛ به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانههای مختلف تلاش میکنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.
بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته مجدداً اقدام به اجرای آرای ماده ۱۰۰ کرده است اما باز هم فشارهای رسانهای و برخی جریانها با این بهانه که حذف آنتنها موجب بروز مشکلات در زندگی مردم میشود، مانعتراشی کردهاند. با این حال شنیدهام که شهرداری یک مهلت مجدد به اپراتورها داده است؛ در حالی که من با این موضوع مخالفم، چرا که تنها دیوان عدالت اداری اختیار مهلت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. به نظر من زمان کافی به اپراتورها داده شده و شهرداری باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکلهای غیرمجاز اقدام کند.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره دلایل افزایش بیرویه آنتنها گفت: در حال حاضر در تهران تقریباً نقطه کوری از نظر آنتندهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتنها صرفاً با هدف ارتقای سرعت اینترنت است اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت از طریق گسترش فیبر نوری انجام میشود. افزایش بیش از اندازه دکلها علاوه بر آنکه ضرورت فنی ندارد، میتواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.
وی با بیان اینکه اغلب آرای موجود مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است؛ شرکتی که طبق مصوبه شورا مسئولیت صدور مجوزها را برعهده دارد. گفت: بررسیهای این شرکت نشان داده که بیشتر دکلهای قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند چرا که استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به جابهجایی این دکلها و نصب آنها در محلهای استاندارد اقدام شود.
بابایی در مورد تاثیر دکلها بر سلامت شهروندان تاکید کرد: اگر دکلها و آنتنها طبق ضوابط نصب شوند، مشکل خاصی برای سلامت شهروندان ایجاد نمیکنند؛ مشکل اصلی مربوط به دکلها و آنتنهایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شدهاند.
وی همچنین با رد برخی شایعات در مورد اجاره دکلها گفت: اصلاً بحث اجاره در میان نیست؛ بسیاری از این دکلها بر روی منازل شهروندان یا اماکن خصوصی نصب شدهاند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارند که بخواهد از آنها اجارهای دریافت کنند. موضوع صرفاً رعایت ضوابط ایمنی و سلامت شهروندان است.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر حدود هزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند و تنها در پنج مورد، اپراتورها نسبت به اجرای آرا اقدام کردهاند. این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.