جذب ۳۰ هزار بازمانده از تحصیل با اجرای برنامه‌های حمایتی و هم‌افزایی ملی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: سال تحصیلی گذشته، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها اقدام به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل کرد و موفق شد تعداد ۳۰ هزار بازمانده از تحصیل را به مدارس بازگرداند.

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده،  معاون آموزش ابتدایی با اشاره به دلایل بازماندگی از تحصیل، گفت: معلولیت‌های شدید، مشکلات اقتصادی، بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی، اشتغال به کار، مهاجرت خانواده‌ها و موانع فرهنگی به‌ویژه در برخی مناطق برای دختران از مهم‌ترین عوامل محرومیت کودکان از حضور در مدرسه است. 

معاون آموزش ابتدایی افزود: برای رفع این موانع، کارگروه ملی با حضور وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و تقسیم کار ملی انجام شده است تا با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، زمینه بازگشت حداکثری کودکان به مدارس فراهم شود. 

وی درباره برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزانی که با تأخیر به مدرسه بازمی‌گردند، توضیح داد: برنامه «حامی» با هدف حمایت آموزشی مستمر، پس از ارزیابی نوبت اول، دانش‌آموزان دارای ضعف یادگیری را شناسایی و تحت آموزش‌های هدفمند، امیدآفرینی و کار تقویتی قرار می‌دهد. همچنین پایگاه‌های تابستانی حامی در سراسر کشور با حضور داوطلبانه معلمان فعال هستند. 

حکیم‌زاده همچنین بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی و رفاهی تأکید کرد و گفت: وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها آمادگی خود را برای ارائه حمایت‌های هدفمند اعلام کرده‌اند. در مناطق دارای موانع فرهنگی نیز از ظرفیت راهبران آموزشی و معتمدان محلی برای ترغیب خانواده‌ها استفاده می‌شود. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰، ممانعت از حضور کودک در مدرسه جرم محسوب می‌شود و با هماهنگی قوه قضاییه، این موارد پیگیری می‌شود. به گفته وی، هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث افزایش چشمگیر بازگشت بازماندگان به مدارس شده و این روند در سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

