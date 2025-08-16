رفع مشکل تأمین شیرخشک رژیمی تا اواسط هفته

به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی با اشاره به اهمیت دسترسی نوزادان به شیر خشک رژیمی تأکید کرد: این تأخیر موقت بوده و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: در برخی موارد بروکراسی‌های اداری و فرآیندهای نظارتی ناخواسته موجب وقفه در تأمین می‌شوند. هرچند این اقدامات برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات انجام می‌شود اما می‌تواند نگرانی‌هایی برای خانواده‌هایی که نوزادشان نیاز فوری به شیر خشک رژیمی دارد ایجاد کند.

شعیبی افزود: با اصلاح رویه‌ها و طراحی سازوکارهای تسهیلگر می‌توان روند تأمین شیر خشک رژیمی و سایر فرآورده‌های حیاتی را روان‌تر کرد تا چنین مشکلاتی تکرار نشود.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و کوتاه شدن مسیر اداری می‌تواند نقش مهمی در تأمین به‌موقع شیر خشک رژیمی داشته باشد.

