مقام مسئول در سازمان غذا و دارو خبر داد:

رفع مشکل تأمین شیرخشک رژیمی تا اواسط هفته

سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت: تأخیر در تأمین شیر خشک رژیمی تنها مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است. او افزود مراحل ترخیص انجام شده و این محموله در حال توزیع است و تا اواسط هفته مشکل برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی  با اشاره به اهمیت دسترسی نوزادان به شیر خشک رژیمی تأکید کرد:  این تأخیر موقت بوده و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد. 

وی گفت: در برخی موارد بروکراسی‌های اداری و فرآیندهای نظارتی ناخواسته موجب وقفه در تأمین می‌شوند. هرچند این اقدامات برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات انجام می‌شود اما می‌تواند نگرانی‌هایی برای خانواده‌هایی که نوزادشان نیاز فوری به شیر خشک رژیمی دارد ایجاد کند.

شعیبی افزود: با اصلاح رویه‌ها و طراحی سازوکارهای تسهیلگر می‌توان روند تأمین شیر خشک رژیمی و سایر فرآورده‌های حیاتی را روان‌تر کرد تا چنین مشکلاتی تکرار نشود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و کوتاه شدن مسیر اداری می‌تواند نقش مهمی در تأمین به‌موقع شیر خشک رژیمی داشته باشد.

قیمت دیزل ژنراتور