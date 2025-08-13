دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
فعالان اجتماعی همسنگرانی واقعی در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر هستند
نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی سازمانهای مردمنهاد و فعالان اجتماعی را همسنگرانی واقعی در صف مقدم جهاد ملی مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسین ذوالفقاری در این پیام آورده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
بیست و دوم مرداد، «روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی»، صرفاً یک تاریخ در تقویم نیست؛ این روز تجلی ایمان به این حقیقت است که بزرگترین سرمایه هر کشور، همافزایی میان اراده حاکمیت و قدرت مردم است.
در مسیر پرچالش مبارزه با مواد مخدر که یکی از پیچیدهترین و خطیرترین نبردهای اجتماعی و امنیتی زمانه ما است، سازمانهای مردمنهاد و فعالان اجتماعی نه صرفاً همراه، بلکه همسنگرانی واقعی در صف مقدم این جهاد ملی هستند. آنان با شناختی عمیق از بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق، با دل و جان در میدان پیشگیری، درمان، بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم فعالیت میکنند.
این تلاشها، بدون حضور و حمایت خیرین، نیکوکاران و دلسوزانی که با نثار سرمایههای مادی و معنوی خود، چراغ این مسیر را روشن نگاه داشتهاند، به چنین سطحی از اثربخشی نمیرسید. همچنین دستگاهها، نهادهای حاکمیتی و سازمانهای دولتی که با حمایت، تسهیلگری و پشتیبانیهای قانونی و اجرایی، بستر شکوفایی و پایداری این حرکت مردمی را فراهم آوردهاند، بخشی جداییناپذیر از این شبکه همافزا هستند.
سازمانهای مردمنهاد امروز تنها مرز فعالیتشان را به محدوده محلی و ملی محدود نکردهاند؛ آنها با پیوند به شبکههای بینالمللی، حضور در مجامع تخصصی و تبادل تجارب در سطح منطقهای و جهانی، نقشی ارزشمند در دیپلماسی اجتماعی و تحکیم جایگاه ایران در حوزه همکاریهای جهانی برای مبارزه با مواد مخدر ایفا میکنند.
بدون تردید، آینده این حوزه در گرو گسترش این مشارکتهای هوشمندانه، تقویت روح داوطلبی، حمایت پایدار سازمانها، خیرین و نگاه فرابخشی به مسئله اعتیاد است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر با باور راسخ به نقش بیبدیل مردم، خود را متعهد به پشتیبانی همهجانبه از این جریان مردمی میداند و بر تقویت ظرفیتهای مشترک در سطح ملی و بینالمللی تأکید میورزد.
اینجانب، ضمن تبریک این روز پرافتخار به همه فعالان و مدیران خدوم سازمانهای مردمنهاد، از ایثارگری، خلاقیت و پایداری آنان در این میدان خطیر قدردانی میکنم و ایمان دارم که با استمرار این همبستگی، خواهیم توانست به روزی برسیم که ایران عزیز، پاک از مواد مخدر و سرشار از سلامت، امید و امنیت باشد.