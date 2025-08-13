به گزارش ایلنا، محمدرضا نصیری گفت: ساندویچ‌های سرد شامل موادی مانند پنیر، گردو و خرما هستند و به دلیل نداشتن مرحله پخت یا گرم‌کردن نهایی، در گروه محصولات با ریسک میکروبی متوسط تا بالا قرار می‌گیرند. بنابراین، نگهداری آن‌ها در دمای ۱ تا ۴ درجه سانتی‌گراد ضروری است. هرگونه نقص در زنجیره سرد (حفظ دمای سرد از تولید تا مصرف) یا بسته‌بندی نامناسب، می‌تواند باعث رشد میکروب‌ها، فساد سریع و حتی بروز مسمومیت غذایی شود.

نصیری افزود: بازرسان سازمان غذا و دارو به طور مستمر از خطوط تولید ساندویچ‌های سرد در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بازدید می‌کنند. کنترل کیفیت مواد اولیه، نظارت بر مراحل تولید و بسته‌بندی، و همچنین حفظ زنجیره سرد در حمل‌ونقل، از مهم‌ترین موارد ارزیابی هستند. درج کامل و دقیق اطلاعات محصول روی برچسب نیز به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا انتخابی مطمئن داشته باشند.

او به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید این محصولات، به سلامت بسته‌بندی، ، وجود شماره پروانه ساخت بهداشتی و نگهداری آن در یخچال فروشگاه توجه کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی محل زندگی خود گزارش دهند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی تأکید کرد: سلامت جامعه به مصرف غذای سالم وابسته است و سازمان غذا و دارو خود را موظف می‌داند از این سلامت محافظت کند.

