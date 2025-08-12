به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه ای که به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است، تغییر ساعت آزمون‌ها در پی درخواست شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و با هدف بهره‌مندی از پایداری شبکه برق سراسری در ایام اوج مصرف انجام می‌شود.

این مرکز تأکید کرده است ، مدارس باید با توجه به اهمیت موضوع ، زمان‌بندی لازم را در برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون‌های داخلی نیز مدنظر قرار دهند.

